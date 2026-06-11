Сегодня компании сталкиваются не только с налоговыми проверками и доначислениями, но и с корректировкой таможенной стоимости, отказами в таможенном оформлении, спорами по классификации товаров, применению ставок НДС и подтверждению соответствия продукции требованиям технических регламентов. Адвокат судебной практики в Juscutum Ксения Межова рассказала «Минфину», как защитить компанию во время проверок и выиграть суд с контролером.

В своей практике я регулярно наталкиваюсь на ситуации, когда компания имеет достаточное количество документов для подтверждения своей позиции, однако проигрывает спор из-за ошибок, допущенных еще на стадии проверки. Именно поэтому эффективная защита начинается не с административной жалобы или иска в суд, а с первого дня взаимодействия с контролирующим органом.

Как контролировать контролеров

На практике бизнес часто концентрируется исключительно на подготовке документов, оставляя без внимания вопрос законности оснований для проведения контрольного мероприятия. В то же время, именно нарушение процедуры назначения или проведения проверки нередко становится самостоятельным основанием для отмены ее результатов. Поэтому до начала проверки целесообразно проверить наличие законных оснований ее проведения, содержание приказа и направления, полномочия должностных лиц контролирующего органа, а также соблюдения установленной законом процедуры.

Не менее важен контроль за объемом документов и информации, предоставляемых проверяющим. Стремление максимально содействовать проверке часто приводит к тому, что компания передает контролирующему органу документы, не относящиеся к предмету проверки или могут быть неоднозначно истолкованы. Как следствие, такие документы нередко используются для формирования дополнительных претензий к налогоплательщику. Поэтому каждый запрос контролирующего органа должен проходить предварительный правовой анализ.

Особое внимание необходимо уделять фиксации процессуальных нарушений. Истребование документов вне предмета проверки, превышение сроков ее проведения, использование информации из ненадлежащих источников или выход должностных лиц за пределы своих полномочий могут иметь решающее значение при дальнейшем обжаловании результатов проверки. Поэтому любые нарушения должны быть должным образом задокументированы уже на стадии контроля.

Вместе с этим компания должна самостоятельно формировать собственную доказательную базу. На практике одним из самых распространенных просчетов является убеждение, что достаточно предоставить документы, требуемые контролирующим органом. На самом деле, эффективная защита требует системного накопления доказательств, подтверждающих реальность хозяйственных операций, фактическое движение активов, выполнение работ или оказание услуг. Именно совокупность договоров, первичных документов, платежных поручений, переписки, таможенных деклараций, технической документации и других доказательств зачастую становится определяющей при судебном разбирательстве.

В конце концов правовая позиция должна формироваться еще до завершения проверки. Ожидание акта проверки без активной правовой работы — одна из самых распространенных ошибок бизнеса. Чем раньше компания понимает потенциальные риски и готовит аргументы для защиты, тем больше шансов избежать доначислений или успешно обжаловать их в будущем.

За что цепляются во время проверки

Анализ судебной практики свидетельствует, что большинство налоговых и таможенных споров возникает вокруг относительно ограниченного круга вопросов.

В налоговой сфере наиболее распространенными остаются споры по поводу реальности хозяйственных операций, правомерности формирования налогового кредита по НДС, доначисления налога на прибыль, наличия деловой цели хозяйственных операций и повторных проверок после отмены налоговых уведомлений-решений. Особое внимание привлекает практика, когда контролирующие органы фактически отождествляют возможные нарушения контрагента с нарушениями самого налогоплательщика, не исследуя должным образом фактическое движение активов или содержание операций.

В таможенной сфере наибольшее количество споров вызывают корректировку таможенной стоимости, классификацию товаров по УКТ ВЭД, применение ставок НДС и таможенных льгот, а также вопрос подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. При этом практика показывает, что спор часто возникает не из-за отсутствия необходимых документов у бизнеса, а из-за разного толкования законодательства и доказательств таможенным органом и декларантом.

Суды все чаще обращают внимание не формальные признаки нарушений, а фактические обстоятельства осуществления хозяйственной деятельности. Нарушение контрагентом налогового законодательства само по себе не может свидетельствовать о нереальности хозяйственной операции, если фактическая поставка товаров, выполнение работ или предоставление услуг подтверждается надлежащими доказательствами.

Суды в таможенных спорах исходят из того, что сомнения таможенного органа относительно заявленной таможенной стоимости сами по себе не являются достаточным основанием для отказа в применении первого метода ее определения. Таможня должна должным образом обосновать такое решение.

По моему мнению, именно эти подходы демонстрируют общую тенденцию к усилению стандартов доказывания для контролирующих органов и повышению уровня защиты добросовестного бизнеса.

Отдельно следует учитывать, что современная система налогового контроля все больше основывается на риск-ориентированном подходе. Именно поэтому предметом проверок часто становятся не только отдельные хозяйственные операции, но общее поведение налогоплательщика, его контрагентов, структура хозяйственных связей и экономическая логика осуществляемых операций. В таких условиях качественное документальное оформление деятельности приобретает особое значение.

3 самые распространенные ошибки, усложняющие защиту

Практика сопровождения налоговых и таможенных споров позволяет выделить три наиболее распространенных ошибки, которые существенно усложняют дальнейшую защиту бизнеса.

Первым является предоставление проверяющим всех документов без предварительного правового анализа. Избыточная информация нередко создает больше рисков, чем преимуществ, поскольку отдельные документы могут быть использованы для формирования новых претензий или истолкованы не в пользу налогоплательщика.

Второй ошибкой является игнорирование акта проверки и непредставления возражений. Многие компании по ошибке воспринимают акт как окончательный документ, на содержание которого уже невозможно повлиять. На самом деле, именно на стадии представления возражений бизнес получает последнюю возможность предоставить дополнительные доказательства, опровергнуть выводы проверяющих и зафиксировать собственную правовую позицию до принятия налогового уведомления-решения.

Третьей и, пожалуй, самой дорогой ошибкой является обращение к адвокату только после получения налогового уведомления-решения или решения таможни. В большинстве случаев это означает, что значительная часть возможностей для защиты уже утрачена, а дальнейшая работа направлена не на предотвращение негативных последствий, а на их минимизацию.

Что делать после получения акта проверки

В своей практике неоднократно наблюдаю ситуацию, когда бизнес фактически игнорирует стадию подачи возражений в акт проверки, рассчитывая защищать свою позицию уже во время административного или судебного обжалования. Однако именно на этом этапе компания имеет последнюю возможность повлиять на выводы контролирующего органа до принятия налогового уведомления-решения. Поэтому недооценка этого инструмента часто становится одной из ключевых причин дальнейших финансовых потерь.

Возражения позволяют не только опровергнуть выводы контролирующего органа, но предоставить дополнительные документы, обратить внимание на процессуальные нарушения и сформировать основу будущей правовой позиции. Поэтому подготовка возражений должна рассматриваться не как формальность, а как полноценный этап защиты.

Важно также помнить, что возражения к акту проверки подаются в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения. Пропуск этого срока может существенно ограничить возможности дальнейшей защиты.

Как действовать после получения налогового уведомления-решения или решения таможни

После получения налогового уведомления-решения не следует торопиться с уплатой доначисленных сумм без детального анализа ситуации. Прежде всего, необходимо оценить законность проведения проверки, достаточность доказательной базы контролирующего органа и перспективы административного или судебного обжалования.

Аналогичный подход целесообразно использовать и в таможенных спорах. В случае получения решения о корректировке таможенной стоимости или карточки отказа необходимо проанализировать мотивировочную часть решения, оценить правомерность требований таможенного органа и проверить наличие оснований отказа в применении первого метода определения таможенной стоимости.

На практике значительная часть налоговых доначислений и решений таможенных органов отменяется именно из-за недостаточного обоснования выводов контролирующих органов или неполного исследования обстоятельств дела. Именно поэтому получение налогового уведомления-решения или решения таможни не следует воспринимать как подтверждение правомерности позиции государственного органа. Наоборот, каждое решение требует тщательного правового анализа с точки зрения соблюдения процедуры, принадлежности доказательств и правильности применения норм законодательства.

О сроках, которые нельзя пропустить

Даже наиболее обоснованная правовая позиция может потерять практическую ценность при пропуске процессуальных сроков. Именно поэтому бизнесу важно контролировать не только содержание своих аргументов, но и своевременность их представления.

В частности, возражения в акт проверки подаются в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения, а жалоба на налоговое уведомление-решение в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего решения. Что касается таможенных споров, решения о корректировке таможенной стоимости и карточки отказа могут быть обжалованы как в административном, так и в судебном порядке. В то же время, практика свидетельствует, что наибольшие риски для бизнеса связаны не столько с пропуском формальных сроков, сколько с запоздалым сбором доказательств и несвоевременной подготовкой правовой позиции.

Налоговые и таможенные споры для современного бизнеса — это вопросы управления рисками, финансовой стабильности, непрерывности операционной деятельности и защиты репутации.

Компании, которые начинают формировать стратегию защиты еще на стадии проверки или таможенного контроля, имеют гораздо больше шансов не только успешно обжаловать решение контролирующего органа, но вообще не допустить принятия необоснованных доначислений. Именно поэтому юридическое сопровождение проверок сегодня не является реакцией на проблему, а одним из ключевых элементов системы управления рисками бизнеса, направленным на защиту активов, деловой репутации и стабильности компании.