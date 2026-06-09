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9 июня 2026, 18:13 Читати українською

ВНЖ в Грузии станет сложнее получить: власти готовят жесткие ограничения

Министерство внутренних дел Грузии в понедельник, 8 июня, сообщило, что подготовило проект поправок в миграционное законодательство страны. Если они будут приняты, правила получения вида на жительство иностранными студентами и супругами граждан страны значительно ужесточатся.

Министерство внутренних дел Грузии в понедельник, 8 июня, сообщило, что подготовило проект поправок в миграционное законодательство страны.

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Что известно

Так, при поступлении в грузинские вузы от иностранцев предлагается требовать подтверждения знания языка. Образовательным учреждениям планируют установить квоты на прием зарубежных студентов.

Учебный ВНЖ хотят выдавать только совершеннолетним и лишь при поступлении в аккредитованное учебное заведение. Такой вид на жительство смогут аннулировать за академическую неуспеваемость, нарушение условий трудовой деятельности или фактическое отсутствие в Грузии в течение определенного периода.

Предлагается также ввести отдельный тип ВНЖ для иностранных супругов граждан Грузии. Перед его выдачей подлинность брака будет проверять комиссия. Фиктивный брак с целью получения гражданства или вида на жительства планируется сделать уголовно наказуемым: за это может грозить высылка и запрет на въезд в Грузию на срок от двух до 10 лет, либо штраф, домашний арест на срок до двух лет, или лишение свободы также на срок до двух лет.

Кроме того в поправках прописано наделение Департамента миграции МВД правом проводить оперативно-розыскные мероприятия. Сроки рассмотрения и обжалования миграционных дел в суде предлагают сократить, а в некоторых случаях рассматривать их без устного слушания.

Новые миграционные правила в Грузии и релоканты из рф

C октября 2025 года Грузия начала ужесточать свою миграционную политику, до того крайне либеральную. С 1 марта в стране изменились правила трудоустройства мигрантов. Теперь для заключения трудового контракта необходима рабочая виза (D1) или ВНЖ.

Иностранцы, зарегистрированные в Грузии как индивидуальные предприниматели (ИП) обязаны оформлять разрешение на работу, даже если оказывают услуги дистанционно. В эту категорию входят, например, IT-специалисты, которых много среди релокантов из россии.

По статистике, в 2024 году в Грузии на постоянной основе проживали 250 тысяч иностранцев, что составляет 6,6% от ее населения. Это в десять раз больше, чем 10 годами ранее. Значительную часть прироста «обеспечила» полномасштабная война россии против Украины, после начала которой в Грузию приехали десятки тысяч российских релокантов и украинских беженцев.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорит, что вопрос миграции «особенно волнуют грузинское общество» на фоне «происходящих в Европе процессов». «Вы видите, как растет доля мигрантов в населении отдельных стран ЕС. Естественно, каждый грузинский патриот желает, чтобы Грузия твердо защитила и сохранила свою национальную и религиозную идентичность», — заявил глава правительства 13 февраля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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