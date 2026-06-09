NovaPay зарегистрировал четырнадцатый выпуск корпоративных облигаций для украинцев: ставка — до 18% годовых

NovaPay * осуществил четырнадцатый выпуск корпоративных облигаций — серию N общим номиналом 200 млн грн. Ценные бумаги предназначены для продажи физическим лицам, и предлагаемая фиксированная ставка — до 18% годовых с выплатой дохода при погашении.

«Серией N мы продолжаем курс, которого последовательно придерживаемся с 2023 года. Мы первыми из бизнеса предложили украинцам публичные корпоративные облигации во время полномасштабной войны, и уже в мае этого года полностью погасили второй такой выпуск. Серия N подтверждает: мы выполняем свои обязательства и движемся дальше. Для инвестора это означает фиксированную доходность и партнера, которому можно доверять», — отметила Яна Левада, и.о. заместительницы CEO по розничному бизнесу NovaPay.

По состоянию на начало 2026 года владельцами облигаций NovaPay стали более 7 900 клиентов, а общий портфель превысил 4 млрд грн. Средства, привлеченные от размещения серии N, компания планирует направить на развитие кредитных продуктов.

Приобрести облигации серии N можно онлайн в приложении NovaPay. Номинал одной ценной бумаги — 1 000 грн.

Напомним, в мае 2026 года NovaPay в полном объеме погасил вторую серию облигаций, трехлетние ценные бумаги серии, А — первый публичный выпуск компании, который стал дебютным размещением корпоративных облигаций среди небанковских учреждений Украины во время полномасштабной войны. Это подтверждает системное и ответственное выполнение компанией обязательств перед инвесторами.

Корпоративные облигации NovaPay имеют кредитный рейтинг uaAA, присвоенный агентством «Стандарт-Рейтинг», — один из наивысших среди небанковских финансовых учреждений Украины. Ценные бумаги компании демонстрируют стабильный спрос: в частности, облигации серии G вошли в пятерку лидеров по объемам торгов среди корпоративных и муниципальных облигаций на фондовой бирже ПФТС по итогам января-апреля 2026 года.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит».