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9 июня 2026, 11:52 Читати українською

Украина и Венгрия согласовали 10 из 11 требований Будапешта на пути вступления в ЕС

В рамках технических консультаций по евроинтеграции Украины удалось согласовать большинство требований Будапешта, однако вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с ЕС. Об этом сообщают журналисты Общественного.

В рамках технических консультаций по евроинтеграции Украины удалось согласовать большинство требований Будапешта, однако вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с ЕС.

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Что известно

Как стало известно Суспільному из собственных источников, на прошлой неделе во время технических консультаций удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта.

Один из пунктов, о которых не удалось договориться — это представительство национального меньшинства в Верховной раде Украины. Этот вопрос пока вынесен за скобки и Венгрия все же согласилась открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Однако стороны договорились обратиться в Совет Европы (Венецианская комиссия) и ОБСЕ за разъяснениями, каким образом это может быть имплементировано. Этот вопрос может возникнуть снова уже при ведении переговоров по первому кластеру, который и касается, в частности, прав человека.

В некоторых странах ЕС (Хорватия, Румыния, Словения) избирательная система построена таким образом, что действуют специальные квоты для представителей меньшинств.

По информации источников Общественного, Болгария также планирует выдвинуть требования к Украине в вопросе нацменьшинств.

«Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за границей обычно говорят по-русски, а они хотят развивать болгарский язык». — сообщил один из дипломатов ЕС.

В постоянном румынском представительстве при ЕС не ответили на запрос Общественного.

В среду послы ЕС на заседании собираются согласовать так называемую переговорную позицию по поводу первого кластера переговоров о вступлении для Украины. То есть список промежуточных и конечных требований.

Позиция Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС

2 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что между Киевом и Будапештом продолжаются переговоры на техническом уровне по языковым, культурным и образовательным правам венгерского меньшинства в Украине, которые могут завершиться уже на этой неделе. Источники Общественного в европейских дипломатических кругах также подтвердили, что «стороны действительно близки к соглашению».

По данным источников Общественного в европейских дипломатических кругах, стороны действительно близки к соглашению на техническом уровне. Такой шаг может побудить Венгрию снять вето с открытия, по крайней мере, первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.

29 мая Мадяр уже заявлял о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским после согласования вопроса прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Стороны обсуждают 11 пунктов, касающихся образовательных, культурных и языковых прав.

3 июня Украина и Венгрия достигли соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+45
kadaad1988
kadaad1988
9 июня 2026, 11:53
#
Жесть, прогибы под кого угодно!
+
0
zevs1
zevs1
9 июня 2026, 12:40
#
В чем прогибы, в советском свидетельстве о рождении и дальше в паспорте была графа национальность (принадлежность к титульной нации)которая определяет дальше путь и работу в государственной системе.
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