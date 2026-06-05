Экономика Украины: когда мы увидим ее улучшение

Несмотря на затяжной характер войны, внутренние противоречия и внешние проблемы — украинская экономика в 2026 году остается в зоне чрезвычайно сложного равновесия. И хотя катастрофического обвала не происходит, но и значительного роста граждане не ощущают. Когда его можно ожидать, в колонке для Главком рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Прогнозы стали более осторожными

Стоит ли делать какие-либо прогнозы во время войны? Конечно, этот вопрос не однозначен. Сравнение прогнозов правительства, НБУ и МВФ показывает, что экономические ожидания на 2026 год остаются сдержанными. По разным оценкам, реальный рост ВВП Украины в 2026 году прогнозируется в пределах примерно 1,3−2,5%. В частности, прогноз НБУ составляет 1,3%, обновленный прогноз Минэкономики — 1,6%, а МВФ оценивает возможный диапазон в 1,8−2,5%.

Для страны, потерявшей значительную часть экономического потенциала из-за войны, такие темпы являются недостаточными для полноценного восстановления. Но проблема заключается не только в цифрах роста. Гораздо важнее то, что украинская экономика до сих пор не вернулась к довоенному уровню. По разным оценкам — реальный ВВП сейчас составляет около 79% от уровня 2021 года. То есть даже положительная динамика в 2026−2027 годах будет означать не новый этап развития, а лишь частичное восстановление утраченного потенциала.

2026 год: рост будет, но слабый

За январь-апрель 2026 года реальный ВВП сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это особенно важно, поскольку бюджетный прогноз предполагал рост экономики на 2,4%. Таким образом, фактическая динамика начала года оказалась слабее ожиданий. Среди главных причин слабого роста — разрушение энергетической инфраструктуры, низкий уровень инвестиций, дефицит трудовых ресурсов, спад в гражданских отраслях и жесткая монетарная политика. Это означает, что экономика сталкивается не с временным замедлением, а со структурными ограничениями, которые невозможно преодолеть только за счет бюджетных расходов или международной помощи. Но есть и определенные положительные сигналы: восстановление в отдельных сегментах сельского хозяйства, пищевой промышленности, металлургии, транспорта, рост оборонно-промышленного комплекса и торговли. Однако эти положительные тенденции пока не формируют широкой волны экономического роста.

В 2026 году улучшение может проявляться фрагментарно через рост зарплат, активизацию отдельных секторов, увеличение оборонного производства, частичное восстановление экспорта и поддержку потребительского спроса. Однако это не будет означать полноценного экономического оздоровления. По прогнозам, средняя номинальная зарплата в 2026 году может вырасти примерно на 16−20,6%, а реальная — на 5,1−11,6% в зависимости от оценки различных институтов. Это может создать ощущение некоторого улучшения для части домохозяйств. Но рост зарплат происходит на фоне дефицита кадров, инфляционного давления и низкой производительности, поэтому не всегда означает реальное укрепление экономики.

Инфляция также будет оставаться заметной. На 2026 год прогнозы инфляции колеблются от 7,5% до 9,9%. В апреле 2026 года она уже составляла 8,6% в годовом исчислении, а цены промышленных производителей выросли более чем на 40%. Это создает риск дальнейшего переноса производственных затрат в потребительские цены. Поэтому улучшение в 2026 году, если оно и будет, будет носить ограниченный характер. Оно может ощущаться в виде стабилизации доходов, сохранения курсовой управляемости, частичной активизации бизнеса. Но широкого экономического подъема, который изменил бы качество жизни большинства граждан, в 2026 году ожидать преждевременно.

Наибольший риск — внешний сектор

Одним из самых слабых мест экономики остается внешняя торговля. За пять месяцев 2026 года импорт товаров вырос почти на 30%, тогда как экспорт — лишь на 4%. Торговый дефицит за этот период достиг 23 млрд долларов, тогда как годом ранее составлял около 15 млрд долларов. Это означает, что украинская экономика все больше импортирует — энергоносители, оборудование, военные и технологические товары, строительные материалы, электроаппаратуру. Часть этого импорта необходима для войны, восстановления энергетики и обороны. Но проблема в том, что он не компенсируется достаточным ростом экспорта.

В таких условиях курсовая стабильность в значительной степени зависит от валютных интервенций НБУ и международной помощи. За январь-май 2026 года валютные интервенции НБУ составили 18,3 млрд долларов, что на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В годовом исчислении объем интервенций может достигать около 40 млрд долларов. Таким образом, нынешняя валютная стабильность является дорогостоящей и зависимой. Она не может быть долгосрочной заменой развития экспорта, локализации производства и притока инвестиций.

Внешняя помощь и бюджетная стабильность

Бюджетная система Украины в 2026 году остается напряженной. Расходы государственного бюджета составляют более 60 % ВВП, а около трети расходов покрывается за счет внешней помощи. Дефицит государственного бюджета без учета грантов за последние 12 месяцев составляет около 24% ВВП, что существенно выше показателя, заложенного в бюджете на 2026 год — 18,8% ВВП. Это означает, что бюджет выполняет ключевую стабилизационную функцию, но его модель остается крайне зависимой от международного финансирования.

Государственный долг на конец апреля 2026 года достиг 102,9% ВВП. Формально это еще ниже предельного уровня, определенного бюджетом на 2026 год, но сама динамика долга создает серьезные риски для будущих лет. Улучшение бюджетной ситуации возможно только тогда, когда будет расти внутренняя налоговая база — то есть производство, экспорт, занятость, прибыли предприятий, инвестиции. Без этого бюджет будет оставаться не столько инструментом развития, сколько механизмом поддержания жизнеспособности государства.

Что сдерживает инвестиционное восстановление

Одним из ключевых внутренних ограничений остается высокая стоимость денег. Учетная ставка НБУ составляет 15%, тогда как инфляция — 8,6%. Реальная учетная ставка, за вычетом инфляции, составляет около 6,4%. Для экономики, которая нуждается в восстановлении, инвестициях, доступном кредите и модернизации, это слишком жесткий режим. Уровень банковского кредитования экономики составляет лишь 14% ВВП, а действующие гривневые кредиты — около 10% ВВП.

Это чрезвычайно низкий показатель для страны, которая должна финансировать восстановление, энергетическую автономию, оборонное производство, малый и средний бизнес. В результате кредитование все больше опирается на льготные государственные программы. Объем льготных кредитов уже превышает 200 млрд грн и составляет около четверти портфеля действующих кредитов банков. Это свидетельствует о том, что нормальный кредитный механизм не работает должным образом, а государство вынуждено компенсировать то, что должна была бы обеспечивать рациональная финансовая система.

Когда возможно реальное улучшение?

Наиболее реалистичный сценарий выглядит так. В 2026 году можно ожидать лишь частичного улучшения — при условии сохранения международной помощи, контролируемой инфляции, относительной курсовой стабильности и постепенного восстановления отдельных секторов. Но это будет не прорыв, а стабилизация на низкой базе. В 2027 году шансы на более ощутимое улучшение растут. Прогнозы на 2027 год заметно более оптимистичны: Минэкономики ожидает роста реального ВВП на 4,5%, НБУ — на 2,8%, МВФ — на 3,5%.

То есть именно 2027 год может стать первым годом более заметного экономического восстановления, но только при условии, что не ухудшится ситуация с безопасностью, сохранится внешнее финансирование и начнется реальная активизация инвестиций. Однако даже в 2027 году не стоит ожидать автоматического экономического чуда. Восстановление будет зависеть не только от окончания или снижения интенсивности войны, но и от качества внутренней экономической политики.