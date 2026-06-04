Методика формирования рейтинга застройщиков пригорода Киева-2025: как считал «Минфин»

Рейтинг застройщиков пригорода Киева-2025 — это ежегодный аналитический обзор реального объема сданного жилья, который проводит редакция портала «Минфин». В нем представлены девелоперы, которые за 2025 год ввели в эксплуатацию как минимум один жилой объект в населенных пунктах вблизи столицы.

«Минфин» формирует рейтинги застройщиков пригорода Киева уже более 10 лет. Ранее данные обновлялись каждые полгода, но с начала 2023 мы сравниваем результаты деятельности застройщиков за год в целом.

«Минфин» отмечает, что количество сданных квадратных метров, объектов или квартир не является абсолютным показателем надежности застройщика, а является лишь одним из критериев оценки компании.

Мы считаем, что читатели принимают решение об инвестировании в недвижимость не только на основе рейтинга, но и учитывают многие другие факторы для формирования полной картины об объекте. Этот рейтинг не является рекомендацией к инвестированию, однако позволяет увидеть реальные масштабы деятельности девелоперов. Окончательное решение о покупке жилья должно основываться на более широком спектре факторов — включая юридическую чистоту проекта, репутацию застройщика и технические характеристики объекта.

Что и как считали

Основание для включения в рейтинг — наличие сертификата или декларации, выданных Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ), о соответствии построенного объекта проектной документации и его готовности к эксплуатации.

578 тыс. кв. м жилья, 12 528 квартир, 25 населенных пунктов — полная карта пригородного строительства по данным сертификатов ДИАМ

64 застройщика сдали в эксплуатацию жилье в пригороде Киева в 2025 году, согласно данным сертификатов ДИАМ в системе e-construction.

Общая площадь сданных квартир составила 577 962 м² — это 12 528 квартир в 74 жилых комплексах на территории 25 населенных пунктов Киевской области.

Мы учитывали именно новое строительство, хотя часто встречаются реконструкции или корректировки проектов.

Главным показателем для ранжирования в рейтинге является общая площадь квартир в жилых комплексах, сданных и введенных в эксплуатацию в 2025 году. Чем больше площадь — тем выше место в рейтинге.

Дополнительный показатель — количество жилых помещений (квартир), что позволяет оценить масштабы проекта.

Компании, которые не предоставили дополнительную информацию для рейтинга или для которых в открытых источниках недостаточно данных, размещены в конце таблицы с пометкой «неполные данные», либо в них указана только жилая площадь квартир. Количество квартир для таких компаний подсчитывалось вручную из доступных источников. Мы добавили их в рейтинг, поскольку они все же получили документы о вводе в эксплуатацию своих жилых домов (обычно садового типа).

В рейтинг не вошли нежилые объекты — паркинги, подстанции, детские сады и прочее, даже если они были сданы в том же проекте. Также не учитывались ЖК, где в документах указана реконструкция уже построенных домов или корректировка объектов.

Соответствующую информацию мы собираем на Портале государственной электронной системы в сфере строительства. Сертификат или декларацию о готовности объекта могут посмотреть и инвесторы, перейдя по ссылке в карточке каждого ЖК рейтинга.

Какие изменения внесли в этом году

Нынешний рейтинг существенно расширен: количество параметров выросло с 20 до 35. Новые критерии позволяют оценить не только объемы строительства, но и опыт компании, безопасность жилья, транспортную доступность, социальную инфраструктуру и инвестиционный потенциал.

Ниже — все новые параметры и объяснения, почему они важны для покупателя.

1. Год основания застройщика

В таблице указан год основания компании-застройщика.

Почему это важно. Возраст компании — один из базовых индикаторов стабильности, но не единственный. Застройщик, работающий 15−20 лет, прошел несколько экономических кризисов и продолжает сдавать объекты. В то же время молодая компания может быть дочерней структурой опытного девелопера — и тогда год основания не отражает реального опыта. Поэтому этот показатель стоит рассматривать вместе с другими.

2. Количество введенных домов с момента основания

Показатель отражает общее количество домов, сданных компанией за все время существования, а не только за текущий год.

Почему это важно. Это дает представление об общем масштабе деятельности застройщика. Одно дело — компания, которая сдала 3 дома за год, и это ее первый проект. Другое — компания, которая сдала 3 дома за год, но в целом имеет за плечами 50 введенных объектов. Этот контекст помогает оценить опыт.

3. Количество строящихся домов (по состоянию на 2 квартал 2026 года)

Показатель отражает, сколько домов находятся на стадии строительства по состоянию на второй квартал 2026 года.

Почему это важно. Для покупателя, который рассматривает квартиру на этапе строительства, это сигнал активности компании. Если застройщик одновременно строит 15−20 домов — это свидетельствует о масштабе и ресурсной базе. Но это также может означать распыление ресурсов. Покупателю стоит сравнить количество строящихся домов с количеством сданных, а также посмотреть, есть ли задержки в строительстве — успевает ли компания завершать начатое.

4. Строит ли застройщик в Киеве или других городах

Для каждой компании указано, ведет ли она проекты за пределами пригорода — в частности, в Киеве или в других городах.

Почему это важно. Если застройщик работает исключительно в пригороде, это означает, что пригородное строительство — его основное и единственное направление. Такой девелопер, как правило, глубже понимает специфику этого рынка. С другой стороны, застройщик, который одновременно ведет проекты в Киеве, может иметь больший финансовый ресурс.

5. Конечный бенефициар заказчика и ЕГРПОУ

В рейтинг добавлены данные о конечном бенефициарном владельце компании-заказчика строительства и её код ЕГРПОУ.

Почему это важно. Знание конечного бенефициара позволяет установить, кто стоит за проектом. Один и тот же владелец может быть бенефициаром нескольких застройщиков или заказчиков — и покупателю важно понимать эту структуру. Код ЕГРПОУ дает возможность самостоятельно проверить компанию через открытые реестры: судебные дела, финансовое состояние, долги, аресты.

6. Минимальная и максимальная площадь квартир

Для каждого ЖК указан диапазон площадей квартир, которые предлагаются или были сданы.

Почему это важно. Этот показатель дает представление о формате ЖК. Если минимальная площадь — 19−23 м², это студии для инвестиций или стартового жилья. Если 55−80 м² — ориентация на семейных покупателей. Разные форматы — разная целевая аудитория, разная ликвидность, разная аренда. В рейтинге указаны площади квартир, которые были в наличии по состоянию на 2 квартал 2026 года.

7. Этажность

Для каждого ЖК указано количество этажей.

Почему это важно. Этажность влияет на плотность застройки, количество соседей, работу лифтов, комфорт проживания и нагрузку на инфраструктуру. Малоэтажная застройка (до 9 этажей) обычно означает меньше соседей и более спокойную обстановку. Высотная застройка (16+ этажей) — больше квартир, более высокий спрос на парковку и лифты. Этажность также связана с классом последствий объекта (СС1/СС2/СС3), от которого зависят требования к безопасности.

8. Тип отопления

Для каждого ЖК указан тип отопления: индивидуальное (поквартирное), автономное (домовая котельная) или централизованное.

Почему это важно. Тип отопления напрямую влияет на коммунальные расходы и зависимость от внешних поставщиков. Индивидуальное отопление (газовый или электрический котел в квартире) дает жильцу полный контроль над температурой и расходами. Автономное (котельная в доме) — зависимость от ОСМД или управляющей компании. Централизованное — зависимость от теплоснабжающей организации, которая в пригороде может быть менее надежной, чем в Киеве.

9. Резервное питание

Для каждого ЖК указано наличие и тип резервного электропитания: генератор (для всех или некоторых домов), инверторы, солнечные панели или отсутствие.

Почему это важно. В условиях возможных отключений электроэнергии наличие резервного питания — критический параметр комфорта и безопасности. Генератор обеспечивает работу лифтов, водоснабжения, охранных систем и других инженерных сетей дома. Отсутствие резервного питания означает, что во время отключений электроэнергии жильцы остаются без электричества, воды и отопления (если оно электрическое).

10. Школа или детский сад в составе ЖК

Для каждого ЖК указано, есть ли в составе комплекса или планируется ли строительство собственной школы или детского сада.

Почему это важно. Пригороды часто имеют ограниченную социальную инфраструктуру. Строительство нового ЖК на несколько сотен квартир создает дополнительную нагрузку на существующие школы и детские сады, которых может не хватать. Наличие собственного образовательного учреждения — существенное преимущество, особенно для семей с детьми. Однако стоит различать «есть и работает», «строится», «запланировано» и «обещано» — степень реализации этих обещаний очень разная.

11. Ближайшее метро и расстояние до него

Для каждого ЖК указана ближайшая станция метро Киева и примерное расстояние до нее.

Почему это важно. Метро — основной транспортный ориентир для пригорода. Расстояние до метро напрямую влияет на время ежедневного пути до работы, на стоимость аренды и на ликвидность квартиры при перепродаже. Ни один ЖК пригорода не имеет пешеходной доступности к метро — минимальное расстояние составляет несколько километров. Поэтому этот показатель дает реалистичное представление о транспортной доступности.

12. Расстояние от административной границы города Киева

Для каждого ЖК указано приблизительное расстояние от административной границы столицы.

Почему это важно. Административная граница Киева — это юридическая граница, за которой меняются тарифы на коммунальные услуги, административная подчиненность, качество дорог и доступность городской инфраструктуры. Для покупателя это практический показатель: ЖК в 2 км от границы и ЖК в 30 км — это совершенно разный опыт проживания, даже если оба формально являются «пригородом».

Какие параметры сохранились с прошлого года

Помимо новых показателей, рейтинг содержит все параметры, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущем рейтинге:

Количество сертификатов и сданных домов за 2025 год. Позволяет оценить активность застройщика за текущий год. Ссылка на каждый сертификат есть в карточке ЖК.

Заказчик строительства по сертификатам. Важно знать, кто является официальным заказчиком строительства, поскольку зоны ответственности заказчика и застройщика разные, и покупателю следует понимать, с кем при необходимости придется решать вопросы.

Целевое назначение земельного участка. Строительство многоквартирного жилья допускается только на землях с соответствующим назначением. Несоответствие между фактическим типом застройки и целевым назначением участка может привести к судебным спорам, штрафам или невозможности эксплуатации дома.

Сроки строительства. Позволяют оценить, сколько времени застройщик потратил, чтобы довести объект до стадии готовности.

Заявленный класс комфортности. Это тот класс, который указал девелопер. Не все застройщики объективно определяют класс комфортности — поэтому мы указываем именно «заявленный». Эта информация поможет покупателям оценить, соответствует ли стоимость квадратного метра реальному уровню комфортности.

Стоимость квадратного метра. Актуальная цена или пометка «продажа не ведется» / «все квартиры проданы».

Минимальный бюджет на квартиру. Начальная сумма для входа в каждый ЖК: цены зафиксированы по состоянию на конец 2-го квартала 2026 года.

Ипотека «еОселя». Наличие или отсутствие возможности приобрести квартиру по государственной программе.

Паркинг и укрытие. Тип паркинга (гостевой, подземный, многоуровневый) и количество парковочных мест. В условиях военного времени подземный паркинг выполняет также функцию укрытия.

Аренда в ЖК или поблизости. Ориентировочная стоимость аренды позволяет оценить инвестиционный потенциал квартиры и сориентироваться в стоимости временного проживания.

Нюансы сбора информации

Сбор данных о ЖК в пригороде — сложная задача. Некоторые застройщики возводят многоквартирные дома, но оформляют их как «индивидуальный жилой дом с террасой» или «новое строительство дачного дома».

Многие такие дома относятся к классу последствий СС1 (незначительные риски — жилые дома до 4 этажей). Классы последствий определяют потенциальные риски для людей и имущественный ущерб в случае аварии:

— СС1 — незначительные последствия (индивидуальные, малоэтажные жилые дома до 500 м²);

— СС2 — средние последствия (многоквартирные дома, школы, объекты социального значения);

— СС3 — значительные последствия (высотные жилые комплексы, крупные офисные центры, объекты критической инфраструктуры).

Иногда застройщики намеренно занижают класс последствий, чтобы избежать строгих требований к безопасности и сократить расходы. Это может создавать риски для инвесторов и влиять на безопасность здания. Поэтому важно проверять соответствие заявленного класса для защиты своих инвестиций.

В основной таблице рейтинга мы использовали площадь квартир или общую жилую площадь квартиры — в зависимости от того, что указано в сертификатах из Реестра документов ЕДЕССБ, где не всегда имеется вся информация. В разрешительной документации не указываются коммерческие названия жилых объектов (только адреса), а в сертификатах отсутствуют данные обо всех участниках строительного процесса. Поэтому после сбора первичной информации о заказчиках и подрядчиках редакция идентифицирует каждую компанию-застройщика по адресу объекта.

Обратная связь

Если у представителей застройщиков есть информация о сданном доме, который не учтен в рейтинге, они могут прислать сертификат/декларацию или уточнения на почту realty@minfin.com.ua.

Перейти к таблице рейтинга застройщиков — по этой ссылке.

Ключевые тенденции и выводы

1. Концентрация рынка. 5 застройщиков из 64 (8 %) контролируют 40 % площади. ТОП-20 = 74 %. Рынок сильно поляризован.

2. Два «магнита» пригорода. Ирпень + Софиевская Борщаговка = 30% всех ЖК. Ирпень при этом самый дорогой (до 55 950 грн/м²), Борщаговка — более широкий диапазон.

3. Резервное питание — провал. 51% ЖК без генераторов. Это третий год войны. Для покупателя это критический параметр, а большинство застройщиков его игнорируют.

4. Школы — пустое обещание. 17 ЖК обещают школу/детский сад, реально работают только 3 согласно открытым источникам. Еще 36 — даже не планируют. Покупатель с детьми зависит от муниципальной инфраструктуры, которой часто нет.

5. еОселя — в каждом втором. 53% ЖК имеют еОселю. Это формирует нижнюю границу спроса, но после изменения условий в 2026-м влияние может уменьшиться.

6. Индивидуальное отопление — стандарт. 74% ЖК — поквартирные котлы. Централизованное — лишь 8%. Пригород, в отличие от Киева, не зависит от «Киевтеплоэнерго».

7. Ценовой разброс в 4,4 раза. От 17 000 до 75 200 грн/м². Белогородка — дешевле всего, Park Lake City в Подгорцах — дороже всего. Но даже в пределах одного города (Ирпень) разница составляет от 39 800 до 55 950.

8. Темпы наращиваются. 252 дома сооружаются против 162 сданных — это x1,6. Белый Шоколад, Molodist и Атлант активно масштабируются.

Чтобы посмотреть подробную информацию о жилых комплексах — нажмите на строчку с выбранным вами застройщиком.

Вся информация для рейтинга собрана из открытых источников: Портала государственной электронной системы в сфере строительства (е-construction.gov.ua), специализированных порталов о недвижимости, официальных сайтов застройщиков, открытых реестров.