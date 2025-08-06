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6 августа 2025, 19:48 Читати українською

Запасы газа в Украине самые низкие за последние 12 лет

На 5 августа запасы природного газа в украинских подземных хранилищах превысили 10 миллиардов кубометров. В настоящее время хранилища заполнены на 32,3%. Несмотря на рост, объем запасов остается самым низким, по меньшей мере, за последние 12 лет. Об этом сообщила аналитическая компания ExPro.

На 5 августа запасы природного газа в украинских подземных хранилищах превысили 10 миллиардов кубометров.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что впервые с начала года отставание уменьшилось до менее 10%. В настоящее время в подземных хранилищах на 9% (или 990 млн кубометров) меньше газа, чем в прошлом.

Закачка газа

Объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Так, в июле 2025 года в украинские подземные хранилища закачано 1,69 млрд куб м природного газа, в 1,9 раза больше, чем в июле 2024 года. Также это самый большой месячный объем закачки газа в подземные хранилища за два года, с июля 2023 года.

В начале августа объемы закачки газа остаются на уровне около 50 млн куб м в сутки, в 1,8 раза выше, чем в начале августа 2024 года. В целом, с начала нынешнего сезона закачки (17 апреля) в украинские подземные хранилища закачано почти 4,65 млрд куб м природного газа, почти в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Импорт газа

Более высокие объемы закачки газа в подземные хранилища связаны, прежде всего, с активным импортом природного газа. Так, в июле объемы импорта выросли до 833 млн куб м, наивысшего уровня почти за два года.

С началом августа импорт газа снизился на 26%, однако остается на уровне более 20 млн. куб. м в сутки. Как и в июле, основную часть природного газа импортирует НАК «Нефтегаз Украины».

Сколько нужно газа

Для накопления 13,2 млрд куб м газа в хранилищах до 1 ноября Украине нужно закачать около 3,2 млрд куб м в августе-октябре. Часть объемов удастся покрыть за счет внутренней добычи.

Кроме того, Украине нужно импортировать около 1,7 млрд куб м газа в течение августа-октября, что вполне реалистично с нынешними темпами импорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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