Курс валют: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал

К закрытию межбанка, 6 августа, курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 6 августа Закрытие 6 августа Изменения доллар 41,61/41,64 41,48/41,51 13/13 евро 48,18/48,20 48,26/48,28 8/8

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,85 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 48,20−48,40 грн.

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