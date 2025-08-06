К закрытию межбанка, 6 августа, курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и продаже.
Курс валют: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 6 августа
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Закрытие 6 августа
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Изменения
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41,61/41,64
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41,48/41,51
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13/13
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48,18/48,20
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48,26/48,28
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8/8
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,85 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 48,20−48,40 грн.
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Источник: Минфин
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