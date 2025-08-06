PlayCity и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов за рекламу казино

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей (PlayCity) и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов блоггеров за рекламу онлайн-казино. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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В Минцифры напомнили, что рекламировать азартные игры в Украине можно только по четким правилам:

Реклама возможна только на исчерпывающем перечне рекламных площадок, в частности в ночном эфире телевидения, на сайтах и приложениях организаторов азартных игр, в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории и т. д.

Контент должен быть помечен как 21+.

Рекламировать можно только легальные лицензированные бренды.

Запрещено показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка, скрытую рекламу брендов и известных людей, кроме спортсменов.

Минимум 15% сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.

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«Спасибо Meta за скорую реакцию на проблему. Закон — единственный для всех игроков рынка. И каждый нарушитель будет заблокирован, независимо от количества подписчиков или связей сверху», — подытожили в Минцифры.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что «ПлейСити» оштрафовало телеграмм-канал «Труха Украина» на 4,8 млн грн за нарушение требований по распространению рекламы азартных игр.