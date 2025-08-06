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6 августа 2025, 18:36 Читати українською

Трейдеры делают ставки на падение биткоина ниже $100 000 — данные рынка опционов

На рынке крипто-опционов наблюдается сдвиг настроений в сторону «медвежьих» позиций: трейдеры активно покупают опционы на биткоин и Ethereum с экспирацией в конце августа, хеджируя риски падения цен. Эта тенденция усилилась после заседания Федеральной резервной системы США, состоявшегося в конце июля. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные платформой крипто-опционов Derive, передает The Block.

На рынке крипто-опционов наблюдается сдвиг настроений в сторону «медвежьих» позиций: трейдеры активно покупают опционы на биткоин и Ethereum с экспирацией в конце августа, хеджируя риски падения цен.

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Ставки на падение биткоина и Ethereum

Согласно анализу, на рынке опционов с датой окончания 29 августа наблюдается значительное доминирование путопционов (ставок на падение) над колопционами (ставками на рост).

  • Для Ethereum: Количество путов превышает количество колов примерно на 10%. Наибольший интерес трейдеров сосредоточен на страйках (целевых уровнях) в $3200, $3000 и $2200.
  • Для биткоина: «Медвежьи» настроения еще более выражены. Количество открытых пут-позиций почти в пять раз превышает количество колов. Около половины из них сосредоточено на страйке в $95 000, еще четверть — на уровнях $80 000 и $100 000. Это свидетельствует о том, что трейдеры «активно ставят на болезненное движение назад, ниже $100 000».

Смешанные сигналы и реакция на ФРС

Несмотря на рост спроса на хеджирование, модели показывают смешанную картину. Для Ethereum существует 25% вероятность падения ниже $3000 до конца августа, но в то же время 30% вероятность роста выше $4000.

Сдвиг в сторону осторожных позиций произошел после июльского заседания ФРС, на котором, как и ожидалось, ставки остались без изменений. Однако неожиданностью стало то, что два члена правления ФРС проголосовали за снижение ставок, что стало первым таким расколом за 30 лет. Это усилило надежды на смягчение политики в сентябре, вероятность которого, по данным CME FedWatch, сейчас оценивается в 85,5%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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