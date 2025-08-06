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6 августа 2025, 18:13 Читати українською

Индекс акций Китая закрылся на пике за 3,5 года в ожидании сделки с США

Ключевой фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи (SSE) Shanghai Composite в среду, 6 августа, вырос на 0,45% и завершил торги на отметке 3633,99 пункта. Это самый высокий уровень закрытия торгов за 3,5 года — с 31 декабря 2021 года. Как пишет Reuters, рынок поддерживали надежды на продление торгового перемирия между Китаем и США.

Ключевой фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи (SSE) Shanghai Composite в среду, 6 августа, вырос на 0,45% и завершил торги на отметке 3633,99 пункта.
Фото: depositphotos

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Позитивную динамику также показал и индекс CSI 300 (голубые фишки на биржах материкового Китая): к концу сессии он вырос на 0,24%, до 4113,49 пункта.
Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng по итогам торгов 6 августа незначительно поднялся на 0,03%, до 24 910,63 пункта.

Reuters полагает, что в ближайшей перспективе внимание рынка переключится на экономические данные по торговле и инфляции в Китае, которые будут опубликованы на этой неделе и дадут представление о состоянии местной экономики.

Опрос агентства показал, что рост экспорта Китая, скорее всего, замедлился в июле, так как производители ждут, будет ли достигнуто соглашение с США или же Дональд Трамп вновь введет пошлины на товары из Китая.

Напомним

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин различной величины против десятков стран, однако вскоре они были приостановлены, США ограничились только базовым тарифом в 10%.

Однако введенные для Китая пошлины, размер которых постепенно достиг 145%, остались в силе. В свою очередь КНР подняла пошлины до 125%. Пекин называл действия американской администрации «ошибочной практикой».

В мае США и Китай договорились о значительном взаимном снижении пошлин сроком на 90 дней. В рамках соглашения Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин — на американские с 125 до 10%. Срок действия пошлин в мае был отложен до 12 августа.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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