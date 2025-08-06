россия с начала полномасштабной войны украла 15 млн тонн украинского зерна

Украина оценивает объем зерна, украденного москвой с 2022 года, в 15 млн тонн. Оно смешивается с русским и идет на экспорт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на замминистра экономики Украины Тараса Высоцкого.

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Украина считает, что все зерно, произведенное в четырех областях и в Крыму, оккупированное россией 2014 года, было украдено Москвой, и планирует обратиться к своим западным союзникам с просьбой ввести санкции против импортеров этого зерна.

Киев заявляет, что его разведслужбы обнаружили, что украинская пшеница смешивается с русским в портах Черного моря и отправляется на экспорт.

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«С учетом этого сезона мы оцениваем, что с начала полномасштабной войны россия украла 15 миллионов тонн украинского зерна», — сообщил замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Украина уже призвала Европейский Союз ввести санкции против Бангладеш из-за закупок пшеницы, поступившей из оккупированных россией регионов, однако ЕС этого не сделал.

Трейдеры сообщили агентству Reuters, что отследить происхождение пшеницы после ее смешивания невозможно.

В оккупированной Луганской области планируют собрать около 1 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы, и отправить часть урожая на экспорт. В прошлом году собрали всего 0,5 млн. тонн. До оккупации, в 2013 году, в регионе было произведено 1,3 млн. тонн зерна, преимущественно пшеницы.