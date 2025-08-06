Евро растет, доллар падает: Нацбанк обновил курсы валют

Евро вырос на 20 копеек, а доллар немного подешевел. Национальный банк установил новые курсы валют на четверг, 7 августа.

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На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,6110 грн. Это на 7 копеек меньше, чем в среду (41,6845).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,2854, что на 20 копеек больше, чем в среду (48,0914).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,2865 (в среду курс был 11,2439).

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