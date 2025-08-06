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6 августа 2025, 16:55 Читати українською

Акции Shopify взлетели на 10% благодаря сильному квартальному отчету и оптимистическим прогнозам

Акции Shopify выросли на 10% на предрыночных торгах в среду, 6 августа, после того, как компания обнародовала финансовые результаты за второй квартал, превзошедшие ожидания рынка. Об этом сообщает Investing.

Акции Shopify выросли на 10% на предрыночных торгах в среду, 6 августа, после того, как компания обнародовала финансовые результаты за второй квартал, превзошедшие ожидания рынка.
Фото: pixabay.com

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Компания сообщила о выручке за второй квартал в размере $2,68 млрд, что превысило консенсус-прогноз в $2,55 млрд.

Основные финансовые показатели

  • Выручка от решений для продавцов выросла до $2,02 млрд, превзойдя ожидаемые $1,89 млрд.
  • Доход от подписок составил $656 млн, что несколько ниже прогноза в $659,1 млн.
  • Ежемесячный регулярный доход (MRR) составил $185 млн, не достигнув прогнозируемых $192,3 млн.
  • Операционная прибыль достигла $291 млн, значительно превысив оценку в $247,7 млн.
  • Общие операционные расходы оказались несколько выше ожиданий и составили $1,01 млрд против прогноза в $999,6 млн.
  • Общий объем товарооборота (GMV) за квартал вырос до $87,84 млрд, что существенно превысило консенсус-прогноз в $81,65 млрд.

«Сегодняшние результаты — это вознаграждение за смелые шаги, которые мы сделали несколько лет назад. Инвестиции, которые мы вкладываем сейчас, дадут толчок на наш следующий этап развития, — сказал президент Shopify Гарли Финкельштейн.

Прогнозы на третий квартал

В третьем квартале 2025 года Shopify ожидает, что выручка вырастет примерно на 20% и немного больше по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль, по прогнозам, вырастет на чуть менее 20%. По данным LSEG, аналитики в среднем прогнозировали рост выручки на 21,54%.

Shopify прогнозирует, что операционные расходы составят 38−39% от выручки, а расходы на компенсации в виде акций составят $130 млн. Компания также ожидает, что маржа свободного денежного потока будет на уровне средних или чуть выше 10%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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