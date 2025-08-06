Кабинет Министров Украины повысил ежемесячные выплаты для граждан, которые в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания нуждаются в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин увеличил выплаты пострадавшим на производстве
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Теперь такие лица смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере, который будет зависеть от их индивидуальных потребностей.
Этот шаг направлен на улучшение финансовой поддержки тех, кто пострадал на работе и нуждается в постоянной помощи для поддержания здоровья.
Как определить сумму помощи
Свириденко уточнила, что размер помощи будет устанавливаться в соответствии с потребностями пострадавших:
- 4 000 грн — если требуется специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;
- 2 000 грн — в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;
- 1 333 грн — при необходимости в бытовом уходе и медицинских средствах;
- 800 грн — если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.
Источник: Минфин
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