Кабмин увеличил выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет Министров Украины повысил ежемесячные выплаты для граждан, которые в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания нуждаются в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Теперь такие лица смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере, который будет зависеть от их индивидуальных потребностей.

Этот шаг направлен на улучшение финансовой поддержки тех, кто пострадал на работе и нуждается в постоянной помощи для поддержания здоровья.

Как определить сумму помощи

Свириденко уточнила, что размер помощи будет устанавливаться в соответствии с потребностями пострадавших: