Украинцы, потерявшие водительские удостоверения или свидетельства о регистрации транспортных средств из-за вооруженной агрессии рф, теперь смогут восстановить их бесплатно. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Пострадавшие от войны украинцы смогут бесплатно восстановить водительские документы
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«Сегодня правительство приняло решение, позволяющее бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф», — отметила глава правительства.
Речь идет о случаях, когда документы были потеряны из-за обстрелов.
Как будет работать механизм бесплатного обновления
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что пострадавшие от войны освобождаются от любой оплаты за изготовление как водительского удостоверения, так и регистрационного документа на транспорт. Стоимость пластиковых бланков также охватывает государство.
Как это будет работать на практике:
- Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего.
- С этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, работающий на месте ликвидации)
- Администратор быстро прорабатывает обращение и без всякой оплаты выдает новые документы.
Клименко также добавил, что следующим шагом правительства является «безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов». Работа над этим решением уже идет.
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