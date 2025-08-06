Пострадавшие от войны украинцы смогут бесплатно восстановить водительские документы

Украинцы, потерявшие водительские удостоверения или свидетельства о регистрации транспортных средств из-за вооруженной агрессии рф, теперь смогут восстановить их бесплатно. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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«Сегодня правительство приняло решение, позволяющее бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф», — отметила глава правительства.

Речь идет о случаях, когда документы были потеряны из-за обстрелов.

Как будет работать механизм бесплатного обновления

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что пострадавшие от войны освобождаются от любой оплаты за изготовление как водительского удостоверения, так и регистрационного документа на транспорт. Стоимость пластиковых бланков также охватывает государство.

Как это будет работать на практике:

Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего.

С этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, работающий на месте ликвидации)

Администратор быстро прорабатывает обращение и без всякой оплаты выдает новые документы.

Клименко также добавил, что следующим шагом правительства является «безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов». Работа над этим решением уже идет.