Социальная сеть Reddit стала неожиданным победителем в эпоху ИИ благодаря человеческим разговорам

Социальная сеть Reddit демонстрирует мощный рост, а ее контент, созданный реальными людьми, становится все более ценным для обучения и работы чат-ботов с искусственным интеллектом. Это позволило компании показать лучшие темпы роста дохода. Об этом в среду, 6 августа, пишет WSJ.

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Финансовые результаты

Согласно последнему финансовому отчету, во втором квартале 2025 года выручка Reddit выросла на 78% по сравнению с прошлым годом и составила почти $500 млн. Большую часть этой суммы ($460 млн, +84%) принес рекламный бизнес.

Количество ежедневных активных пользователей в США также выросло до 50,3 миллиона, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали падение.

На фоне этих новостей акции Reddit подскочили на 24%.

Reddit как источник для ИИ

Несмотря на то, что основной доход компании приносит реклама, ее будущее все больше связывают с искусственным интеллектом. Сейчас лицензирование данных для таких компаний, как OpenAI и Google, приносит лишь 7% дохода, но эта доля растет.

Исследования аналитических фирм Profound и Ahrefs показали, что Reddit является источником № 1 для ответов, которые генерируют ИИ-системы, такие как ChatGPT, Perplexity и Google Gemini. Например, ссылки на Reddit появляются в 5,5% ответов Google AI Overviews — чаще, чем любой другой источник.

«Человеческое общение не заменяется искусственным интеллектом, напротив, оно становится еще более важным», — заявил CEO Reddit Стив Хаффман.

Контекст и будущие перспективы

Стремительный рост Reddit происходит на фоне предыдущих трудностей. Шесть месяцев назад компания сообщила о неожиданном падении количества пользователей в США, что связали с изменением алгоритмов Google и запуском его ИИ-ответов. Это привело к обвалу акций Reddit более чем вдвое. Однако сейчас компания отыграла почти все потери, доказав свою устойчивость.