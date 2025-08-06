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6 августа 2025, 14:14 Читати українською

Миллиарды на фоне войны: США и ЕС продолжают торговлю с россией, Индия импортирует в 8 раз больше

Уже прошло более трех лет с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, но Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают импортировать российские энергоносители и сырье на миллиарды евро — от сжиженного природного газа до обогащенного урана. Об этом сообщает Reuters.

Уже прошло более трех лет с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, но Соединенные Штаты и Европейский Союз продолжают импортировать российские энергоносители и сырье на миллиарды евро — от сжиженного природного газа до обогащенного урана.
Фото: pixabay.com

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В то же время Индия, активно наращивающая закупки российской нефти, на этой неделе раскритиковала «двойные стандарты» Запада после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Рассмотрим, как изменились торговые связи между россией и ее ключевыми партнерами — Европой, Индией и США — за последние четыре года.

Европа: Значительное сокращение, но импорт некоторых товаров продолжается

С начала полномасштабной войны торговля между ЕС и рф существенно сократилась из-за санкций и ограничений на импорт некоторых товаров. По данным Евростата, импорт из россии упал на 86% с первого квартала 2022 года до первого квартала 2025 года.

В первом квартале 2025 года импорт товаров из россии составил 8,74 млрд евро, что значительно меньше, чем 30,58 млрд евро четыре года назад. Однако с января 2022 года ЕС импортировал российские товары на сумму 297 млрд евро.

Несмотря на значительное сокращение, ЕС продолжает покупать у россии:

  • Нефть. Четыре года назад россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для ЕС. Хотя запрет ЕС на морской импорт российской нефти снизил ее долю до 2,01% в 2025 году (с 28,74% в 2021-м), импорт нефти все еще составил 1,48 млрд евро в первом квартале 2025 года (по сравнению с 14,06 млрд евро четыре года назад).
  • природный газ. Доля россии по поставкам природного газа упала с 48% в первом квартале 2021 года до 17% в первом квартале 2025 года.
  • Железо и сталь. Доля россии в неевропейском импорте железа и стали снизилась до 7,71% в первом квартале 2025 года (с 18,28% четыре года назад).
  • Удобрения. В секторе удобрений, где Европейский парламент в мае проголосовал за введение запретительных тарифов, россия оставалась крупнейшим экспортером в ЕС по состоянию на первый квартал 2025 года. Ее доля снизилась незначительно с 28,15% до 25,62% за последние четыре года.

Индия: Рекордный рост импорта из россии

В отличие от Европы импорт Индии из Москвы резко возрос. По данным Министерства торговли Индии, он подскочил с $8,25 млрд. в 2021 году до $65,7 млрд. в 2024 году.

Основные движители этого роста:

  • Нефть. Импорт сырой нефти из россии вырос с $2,31 млрд в 2021 году до $52,2 млрд в 2024 году.
  • Угольные продукты. Импорт угля и сопутствующих продуктов вырос до $3,5 млрд с $1,12 млрд в 2021 году.
  • Удобрения. Импорт удобрений из рф увеличился до $1,67 млрд в 2024 году с $483 млн в 2021 году.

США: Импорт снизился, но некоторые товары остаются

Импорт США из россии сократился до $2,50 млрд в первой половине 2025 года по сравнению с $14,14 млрд четыре года назад, по данным Бюро переписи населения и Бюро экономического анализа США. Однако с января 2022 года США импортировали российские товары на сумму $24,51 млрд.

Ключевые товары, импортируемые из россии в США:

  • Удобрения. В прошлом году США импортировали российские удобрения примерно на $1,27 млрд, что чуть больше, чем $1,14 млрд в 2021 году.
  • Уран, плутоний. США импортировали обогащенный уран и плутоний из россии на сумму около $624 млн в 2024 году (снижение с $646 млн. в 2021 году).
  • Палладий. Экспорт палладия из рф в США составил около $878 млн в 2024 году (снижение с $1,59 млрд в 2021 году).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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