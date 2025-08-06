США согласовали пакет помощи Украине более чем на $200 миллионов

США согласовали пакеты продаж помощи для Украины в рамках программы Foreign Military Sales на общую сумму свыше $200 млн. Согласование пакетов безопасности состоялось во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении Минобороны.

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«Это очень важный вклад в спасение жизней и длительный мир в Европе. Благодарим Президента США, Министра обороны США и американский народ за последовательную поддержку Украины», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Глава Минобороны также подчеркнул, что финансирование этих пакетов безопасности для Украины будут полностью обеспечивать исключительно страны-партнеры.

Что в пакете

Первый пакет — это оборудование, ремонт и техподдержка для гаубиц M777 на сумму $104 млн. Он предусматривает ремонтные услуги и долгосрочное техническое обслуживание этого вооружения.

Второй пакет, стоимостью $99,5 млн, охватывает услуги по транспортировке и консолидации грузов, а также другие логистические услуги для поддержки программ помощи.

Цель этих продаж — усилить обороноспособность Украины, обеспечить способность противостоять текущим и будущим угрозам и укрепить региональную безопасность.