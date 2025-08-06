Правительство назначило Цивинского руководителем БЭБ

Кабинет министров на заседании 6 августа назначил избранного в результате независимого конкурса Александра Цивинского главой Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Ожидаем обновления работы бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между бюро и украинскими предпринимателями», — написала она.

Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами, добавила Свириденко.

Свириденко сообщила, что Цивинский прошел проверку на полиграфе.

«Нет претензий относительно его кандидатуры», — говорит она.