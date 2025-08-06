Биткоин-ETF теряют четвертый день подряд на фоне опасений стагфляции в США

Спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин в США столкнулись с длительным оттоком капитала — инвесторы выводят средства четвертый торговый день подряд. Причиной стали новые экономические данные, усилившие опасения относительно возможной стагфляции в американской экономике, что является крайне негативным сценарием для рисковых активов. Об этом 6 августа пишет CoinDesk.

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Масштабы оттока

Во вторник, 5 августа, 11 американских биткоин-ETF зафиксировали совокупный чистый отток в размере $196 миллионов. Наибольшая доля пришлась на фонды от Fidelity (FBTC) и BlackRock (IBIT). Эта серия оттоков является самой длинной с апреля и включает потерю $114,83 млн в четверг, $812,25 млн в пятницу и $333,19 млн в понедельник.

Джерело: SoSoValue

На фоне этих новостей биткоин упал до $112 650, а технологический индекс Nasdaq потерял 0,7%.

Стагфляция как главная угроза

Триггером для распродажи стали данные индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing PMI). Отчет показал одновременный рост цен (из-за пошлин), сокращение занятости и слабое расширение деловой активности.

«Сокращение занятости в сфере услуг, едва заметное расширение новых заказов и активности, рост цен. Стагфляция, конечно, является наиболее токсичной комбинацией для риска, если она помешает ФРС снижать ставки», — отметили аналитики LondonCryptoClub.

Расхождение с Ethereum-ETF

На фоне оттока из биткойн-фондов, спотовые Ethereum-ETF, наоборот, привлекли $73,22 миллиона, прервав двухдневную серию потерь. Аналитики предполагают, что спрос на них вырос после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставила разъяснение, что стейкинг при определенных условиях не будет считаться предложением ценных бумаг. Это разъяснение, по мнению экспертов, сняло последний барьер для одобрения ETF на Ethereum с возможностью стейкинга.

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