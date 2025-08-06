Биткоин-ETF теряют четвертый день подряд на фоне опасений стагфляции в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 августа 2025, 12:31 Читати українською

Биткоин-ETF теряют четвертый день подряд на фоне опасений стагфляции в США

Спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин в США столкнулись с длительным оттоком капитала — инвесторы выводят средства четвертый торговый день подряд. Причиной стали новые экономические данные, усилившие опасения относительно возможной стагфляции в американской экономике, что является крайне негативным сценарием для рисковых активов. Об этом 6 августа пишет CoinDesk.

Спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин в США столкнулись с длительным оттоком капитала — инвесторы выводят средства четвертый торговый день подряд.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабы оттока

Во вторник, 5 августа, 11 американских биткоин-ETF зафиксировали совокупный чистый отток в размере $196 миллионов. Наибольшая доля пришлась на фонды от Fidelity (FBTC) и BlackRock (IBIT). Эта серия оттоков является самой длинной с апреля и включает потерю $114,83 млн в четверг, $812,25 млн в пятницу и $333,19 млн в понедельник.

Джерело: SoSoValue

На фоне этих новостей биткоин упал до $112 650, а технологический индекс Nasdaq потерял 0,7%.

Стагфляция как главная угроза

Триггером для распродажи стали данные индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing PMI). Отчет показал одновременный рост цен (из-за пошлин), сокращение занятости и слабое расширение деловой активности.

«Сокращение занятости в сфере услуг, едва заметное расширение новых заказов и активности, рост цен. Стагфляция, конечно, является наиболее токсичной комбинацией для риска, если она помешает ФРС снижать ставки», — отметили аналитики LondonCryptoClub.

Расхождение с Ethereum-ETF

На фоне оттока из биткойн-фондов, спотовые Ethereum-ETF, наоборот, привлекли $73,22 миллиона, прервав двухдневную серию потерь. Аналитики предполагают, что спрос на них вырос после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставила разъяснение, что стейкинг при определенных условиях не будет считаться предложением ценных бумаг. Это разъяснение, по мнению экспертов, сняло последний барьер для одобрения ETF на Ethereum с возможностью стейкинга.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами