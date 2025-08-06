SEC позволила классифицировать USD-стейблкоины как эквивалент наличных денег: что нового на рынке

SEC позволила классифицировать USD -стейблкоины как эквивалент наличных.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала новое временное разъяснение, позволяющее классифицировать определенные стейблкоины, привязанные к доллару США, как денежные эквиваленты. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на обновленные указания регулятора.

Согласно этому новому руководству USD-стейблкоины могут считаться денежным эквивалентом при условии, что они имеют гарантированный механизм выкупа и стабильную привязку к фиатной валюте.

Это означает, что компании, владеющие такими активами, теперь могут вести их учет аналогично традиционной наличности, что значительно упрощает финансовую отчетность.

Этот шаг SEC является частью усилий Комиссии по формированию целостной регуляторной базы для цифровых активов. Под председательством Пола Аткинса регулятор постепенно снимает существующие ранее ограничения.

Как отмечает Bloomberg, разъяснение SEC является своеобразным «техническим мостом», ведущим к полноценной нормативной базе. Это должно способствовать лучшей интеграции цифровых активов в традиционные финансовые рынки.

Эти изменения в подходе SEC происходят параллельно с вступлением в силу федерального закона GENIUS — первого в США законодательного акта, непосредственно регулирующего выпуск стейблкоинов.

Основатель Binance требует отклонить иск FTX на $1,76 млрд

Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао подал ходатайство в суд США с требованием отклонить иск обанкротившейся платформы FTX на сумму $1,76 млрд. Чжао утверждает, что у американского суда нет юрисдикции над ним, поскольку он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Защита Чжао отмечает, что обжалуемые транзакции носили трансграничный характер, а законодательство США о банкротстве не распространяется за пределы территории Соединенных Штатов.

Иск FTX касается сделки по выкупу акций, состоявшейся в июле 2021 года. Тогда Binance продала свою долю в FTX в обмен на разные криптовалюты, включая токены FTT. Представители обанкротившейся биржи считают, что Binance и ее тогдашнее руководство получили эти средства неправомерно.

Истцы пытаются взыскать активы, которые, по их утверждениям, были незаконно выведены основателем FTX Сэмом Бенкманом-Фридом. Однако в своем заявлении Чжао отмечает, что FTX «безосновательно обвиняет» его в действиях Бенкмана-Фрида, и он не может выступать ответчиком по этому делу.

В настоящее время FTX активно занимается процессом возврата активов и готовит новые судебные тяжбы против компаний, которые игнорируют ее запросы.

SEC: Ликвидный стейкинг и его токены не являются ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала официальное разъяснение относительно своей позиции относительно ликвидного стейкинга. Регулятор заявил, что не рассматривает этот вид деятельности, а также токены, выпускаемые соответствующими протоколами, как предложение ценных бумаг.

Согласно этому руководству криптопроекты, осуществляющие эмиссию таких токенов, а также пользователи, удерживающие или торгующие LST-активами (ликвидными токенами стейкинга), не обязаны регистрировать эти операции как сделки с ценными бумагами.

По данным DeFiLlama, общий объем заблокированных средств (TVL) в протоколах ликвидного стейкинга в разных блокчейн-сетях сейчас составляет почти $67 млрд.

В CryptoQuant заявили о структурных изменениях в распределении биткоин-капитала: это не просто бычий цикл

Текущая фаза на рынке биткоина свидетельствует не о привычном бычьем цикле, а о глубокой трансформации капитального ландшафта первой криптовалюты. Так считает ончейн-аналитик CryptoQuant под ником OnChainSchool.

Еще два года назад «спящие» биткоины — не двигавшиеся более семи лет — в основном считались потерянными или принадлежащими ранним инвесторам, не проявляющим активности.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: операции с этими «древними» монетами приобрели системный характер. Среднемесячный объем транзакций с ними вырос с 4900 BTC до 30700 BTC, а средний размер переводов увеличился с 62 BTC до более 1000 BTC.

Аналитик подчеркивает, что подобная динамика является четким сигналом «скоординированного перераспределения крупных капиталов».

«В этом цикле цена — только верхушка айсберга. Ключевое изменение состоит в том, кто контролирует будущее», — заявил OnChainSchool.

Несмотря на коррекцию рынка, компании продолжают активно наращивать запасы «цифрового золота». 4 августа в их резервы было добавлено 630 BTC на сумму $72 млн (при цене $113 000 за биткоин).

Как пишет Cointelegraph со ссылкой на Capriole Investments, в июле был зафиксирован суточный рекорд переводов в 26 700 BTC (приблизительно $3 млрд).

По данным BitcoinTreasuries по состоянию на 4 августа, на балансах публичных и частных компаний сохраняется 1,35 млн. BTC общей стоимостью свыше $155 млрд. Это составляет более 6% от общей эмиссии биткоина.

Крупнейшим держателем биткоинов среди компаний остается MicroStrategy Майкла Сейлора из 628 791 BTC. Ей не хватает только 1209 BTC, чтобы достичь 3% от общего предложения биткоина.

В понедельник MicroStrategy отчитывалась о покупке 21 021 BTC на $2,46 млрд всего за одну неделю. С момента выборов в ноябре 2024 года компания пополнила свои запасы на 376 571 BTC (примерно $43 млрд по текущему курсу).

Второй по размеру криптозервов является MARA Holdings, Inc. По состоянию на 27 июля компания владеет активами на $5,8 млрд и планирует привлечь еще $950 млн для дальнейшей покупки BTC.