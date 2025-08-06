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6 августа 2025, 11:49 Читати українською

OpenAI ведет переговоры о продаже акций с отметкой в 500 миллиардов

OpenAI ведет предварительные переговоры о потенциальной вторичной продаже акций, оценивающей стартап в сфере искусственного интеллекта в $500 млрд, сообщил Bloomberg в среду со ссылкой на источники, знакомые с инвестиционными обсуждениями.

OpenAI ведет предварительные переговоры о потенциальной вторичной продаже акций, оценивающей стартап в сфере искусственного интеллекта в $500 млрд, сообщил Bloomberg в среду со ссылкой на источники, знакомые с инвестиционными обсуждениями.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноОценка в $500 млрд является резким скачком по сравнению с предыдущим сообщением, которое оценивало OpenAI в $300 млрд.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Оценка в $500 млрд является резким скачком по сравнению с предыдущим сообщением, которое оценивало OpenAI в $300 млрд.

OpenAI рассмотрит возможность организации вторичной продажи акций для нынешних и бывших сотрудников, говорится в сообщении Bloomberg.

Сообщение появилось всего через несколько дней после того, как ИИ-гигант заявил, что на этой неделе достигнет отметки 700 миллионов еженедельных активных пользователей своего флагманского продукта ChatGPT, что выше примерно 500 миллионов пользователей в марте.

На прошлой неделе компания получила $8,3 млрд нового финансирования от ряда крупных инвесторов в рамках раунда финансирования на $40 млрд под руководством SoftBank.

Тем не менее, другие сообщения указывали, что OpenAI и Softbank испытывают трудности с запуском своего проекта Stargate. Ожидается, что расходы компании еще больше увеличатся в 2025 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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