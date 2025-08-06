Commerzbank объявил о выкупе акций на €1 миллиард и повысил прогноз прибыли

Немецкий Commerzbank AG планирует провести выкуп собственных акций на сумму до 1 миллиарда евро . Этот шаг является частью новой стратегии, направленной на повышение выплат акционерам на фоне потенциальной угрозы поглощения со стороны итальянского UniCredit. Об этом в среду, 6 августа, пишет Bloomberg .

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Улучшение прогнозов и результаты квартала

Вместе с объявлением о выкупе, Commerzbank несколько улучшил свой прогноз на весь 2025 год. Теперь ожидается, что чистая прибыль составит около €2,5 млрд (против €2,4 млрд ранее), а чистый процентный доход — около €8 млрд (против €7,8 млрд).

Это происходит на фоне сильных результатов за второй квартал, в котором чистая прибыль банка составила €462 млн, значительно превысив средний прогноз аналитиков в €352 млн.

Реакция рынка и контекст UniCredit

Инвесторы положительно отреагировали на новости: акции Commerzbank во Франкфурте выросли на 1,4%. С начала года они подорожали почти вдвое, что делает их одними из лучших в европейском финансовом секторе.

Рост капитализации банка и сопротивление со стороны правительства Германии (второго по величине акционера с долей 12,1%) заставили итальянский UniCredit, который является крупнейшим акционером Commerzbank с долей 29,3%, отложить решение о возможном поглощении.