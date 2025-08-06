Прибыль Honda упала на 50% из-за пошлин Трампа, но компания повысила годовой прогноз

Японский автопроизводитель Honda Motor сообщил о 50%-ном падении операционной прибыли в первом квартале финансового года. Главными причинами стали укрепление иены и влияние американских торговых пошлин. Несмотря на это, компания повысила свой прогноз на весь год. Об этом в среду, 6 августа, сообщает Reuters.

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Результаты квартала и влияние пошлин

Операционная прибыль второго по величине автопроизводителя Японии за квартал составила 244,2 млрд иен ($1,66 млрд). Этот показатель оказался на 20% хуже среднего прогноза аналитиков.

В компании объяснили, что только 27,5%-ные пошлины на импорт автомобилей в США (состоящие из предыдущей ставки 2,5% и новой 25%-ной, введенной Трампом в апреле) уменьшили ее операционную прибыль за квартал на 125 млрд иен.

Повышение годового прогноза

Несмотря на слабые результаты квартала, Honda повысила свой прогноз операционной прибыли на весь год с 500 млрд иен до 700 млрд иен.

Это связано с тем, что автопроизводитель пересмотрел оценку годового влияния американских пошлин в сторону уменьшения — с 650 млрд иен до 450 млрд иен. Кроме того, компания теперь ожидает, что курс иены будет слабее, чем прогнозировалось ранее, что является положительным фактором для ее экспортных доходов.