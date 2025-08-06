В среду, 6 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 12 копеек в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют: евро потерял 12 копеек в банках, а доллар — 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавил 9 копеек в покупке и потерял 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 47,80 грн, а продают за 48,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 48,09−48,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,61−41,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,18−48,20 грн/евро.
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Источник: Минфин
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