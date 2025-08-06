Инвесторы подали в суд на Tesla и Маска

Инвесторы обвиняют Tesla и Илона Маска в сокрытии рисков, связанных с беспилотными авто. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Акционеры подали в суд на Tesla и ее гендиректора Илона Маска. Истцы обвиняют компанию и ее основателя в мошенничестве с ценными бумагами из-за сокрытия существенных рисков, связанных с эксплуатацией беспилотных авто, включая Robotaxi.

Коллективный иск поступил в федеральный суд Остина (штат Техас) после того, как в конце июня Tesla провела первое публичное испытание своего робота.

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Во время тестирования машины демонстрировали опасное поведение: превышали скорость, резко тормозили, пересекали бордюры, выезжали на встречную полосу и высаживали пассажиров среди многополосных дорог.

Акции Tesla упали на 6,1% в течение 2-х торговых дней после испытаний.

В иске, охватывающем период с 19 апреля 2023 года по 22 июня 2025 года, акционеры требуют взыскания убытков с Tesla и Маска. Они считают, что компания намеренно завышала заявленные возможности автопилота, переоценивала перспективы бизнеса и способствовала искусственному росту стоимости акций.

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