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6 августа 2025, 10:15 Читати українською

Coinbase привлечет $2 млрд через выпуск конвертируемых облигаций

Криптобиржа Coinbase сообщила о планах привлечь $2 млрд посредством частного размещения конвертируемых облигаций. По данным компании, выпуск разделят на два транша — с погашением в 2029 и 2032 годах. Об этом пишет incrypted.

Криптобиржа Coinbase сообщила о планах привлечь $2 млрд посредством частного размещения конвертируемых облигаций.

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Подробности

Объем каждой партии составит $1 млрд, говорится в пресс-релизе. При этом инвесторы получат право на дополнительный выкуп до $300 млн в обоих траншах.

Как уточнили в Coinbase, облигации будут предложены институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A. Оно позволяет продавать ценные бумаги непосредственно покупателям без обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Эти бумаги станут старшими необеспеченными облигациями и конвертируются в акции класса А, наличные средства или их комбинацию по решению Coinbase. Проценты по ним компания намерена выплачивать раз в полгода.

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Coinbase также планирует заключить сделки по колл-опционам, чтобы сократить возможное разведение акций во время конвертации. По словам представителей фирмы, это позволит снизить затраты на выплаты сверх основного долга.

Часть привлеченных средств будет направлена на оплату упомянутых опционов, а остальные — на корпоративные цели. Речь идет об оборотном капитале, капитальных расходах, выкупе или погашении других долговых бумаг.

Размещение облигаций произошло вскоре после публикации отчета за II квартал 2025 года. Он показал понижение выручки и рост издержек. На фоне этих новостей акции под тикером COIN рухнули на 15%, по данным TradingView.

К моменту подготовки материала ценные бумаги компании торгуются на отметке $308,6. Суточная просадка составила 3,2%. Рыночная капитализация компании — $79,2 млрд.

Несмотря на негативные показатели, аналитики Benchmark сохранили рекомендацию «покупать» по акциям Coinbase, отметив долгосрочные катализаторы. Сама биржа в это время продолжает наращивать свой биткоин-резерв, объем которого во II квартале достиг 11 776 BTC.

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Источник: Минфин
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