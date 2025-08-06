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6 августа 2025, 9:52 Читати українською

В каждой третьей декларации чиновники ошибались — всего на 5,8 млрд грн

706 311 деклараций было подано с января по июнь 2025 года. Речь идет о декларациях, касающихся в прошлом году. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом говорится в данных Опендатабота.

706 311 деклараций было подано с января по июнь 2025 года.

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71% всех деклараций этого года подано в марте. Каждая 8 поданная декларация в дальнейшем подверглась исправлениям.

1 050 полных проверок деклараций начало НАПК в прошлом году, еще 484 стартовали уже в 2025-м. Из общего количества в 1534 проверки на конец июня завершено уже 1203 — то есть 78%. Нарушений не нашли только в 0,9% случаев — это 11 проверок. Впрочем, стоит отметить, что сейчас алгоритмы предусматривают проверки не всех деклараций, а только высокорисковых.

Как и на сколько ошибаются чиновники?

Сейчас в Украине относительно безнаказанно ошибаться можно на сумму менее 100 прожиточных минимумов (приблизительно 302 тысячи грн). За такие погрешности предусмотрена дисциплинарная ответственность — выговоры, увольнение, лишение премий. Именно такие нарушения выявили в почти половине проверок (45% или 558 проверок).

Если «неточность» больше, наказание будет зависеть от суммы — это может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Так, каждая третья проверенная декларация (если конкретно, то 423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных, являющихся нарушением статьи 366−2 УКУ. Сумма таких «погрешностей» — более 5,8 миллиарда гривен. В среднем это получается по 13,6 млн грн на декларацию.

Всего по статье 366−2 УК открыли 358 уголовных дел в 2024 году и 258 дел в этом году. Впрочем, результативность таких производств пока не очень велика, около 9%. 33 подозрения были вручены в прошлом году, еще 24 — в этом году. В суд дошли только 20 дел (6%) в прошлом году и 17 дел (7%) в этом году.

Еще в 159 деклараций (13%) должностные лица привели недостоверные сведения. Это административное правонарушение ст. 172−6 КУоАП. В общей сложности напоминалось более 129,5 млн грн — около 814 тысяч грн на каждую декларацию. За это предусмотрен штраф от 17000 до 42500 грн.

В 21 декларации (2%) обнаружены признаки незаконного обогащения. Речь идет о состоянии в 646,2 млн грн (в среднем, по 30,7 млн грн на декларанта). По результатам в прошлом году было открыто 102 уголовных производства по ст. 368.5 УК, однако вручено только 7 подозрений. В этом году уже было открыто 52 производства и вручено 2 подозрения. Только одно дело в этом году дошло до суда.

Еще в 30 декларациях (3%) речь идет о необоснованности активов (ст. 290 ГПК Украины). Чиновники нарушали более 129,1 млн грн. Это примерно по 4,3 млн. грн. на каждую декларацию.

Отметим, что в 18 декларациях выявлены одновременно нарушения двух статей: недостоверные данные (ст. 366−2 УКУ) и незаконное обогащение (ст. 368−5 УКУ). А в 24 декларациях соединились недостоверные данные (ст. 3 66−2 УКУ) и признаки необоснованности активов (ст. 290 ГПК).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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