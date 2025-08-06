Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает системную работу по защите инвесторов и информированию общественности о потенциально опасных финансовых проектах. Об этом говорится в сообщении комиссии.
Нацкомиссия обновила список ненадежных инвестпроектов
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Кого добавили в список
В рамках этого процесса обновлен список сомнительных инвестпроектов, в который добавлены еще два SCAM-проекта: Moncheri Girl, Викторас Карапетьянц.
На сегодня список содержит 441 проект, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.
Проверить проект на наличие в списке можно в разделе «Защита прав инвесторов» на официальном сайте НКЦБФР.
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Источник: Минфин
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