В Швейцарии из озера достали статую основателя биткоина Сатоши Накамото, которую сбросили в воду вандалы

Власти швейцарского города Лугано вытащили из озера статую, установленную в честь анонимного создателя биткоина Сатоши Накамото. Предположительно, памятник был сорван с постамента и сброшен в воду. Об этом пишет издание The Block.

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Инцидент в Лугано

Организация Satoshigallery, которая устанавливает копии этой статуи по всему миру (в частности, в Сальвадоре и Японии), поблагодарила городские власти за возвращение памятника.

По предположениям пользователей соцсети X, статую, которая была лишь в двух точках приварена к постаменту, могла сбросить в воду группа молодых людей. Сам памятник, разработанный итальянской художницей Валентиной Пикоцци, имеет прозрачный дизайн, символизирующий анонимность создателя биткоина.

Реакция организаторов и сообщества

Ранее организаторы из Satoshigallery объявили вознаграждение в 0,1 BTC (около $11 400) за возвращение статуи. Однако, поскольку памятник нашла полиция, вознаграждение никому выплачено не будет.

После инцидента в криптосообществе запустили петицию на Change.org с призывом к городским властям поддержать восстановление статуи. Организаторы заявили, что готовы взять на себя все расходы на изготовление и установку нового памятника при условии, что в будущем его безопасность будет гарантирована. Эту петицию, в частности, распространил в соцсети X CEO компании Tether Паоло Ардоино.