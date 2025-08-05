Продажи Tesla в Великобритании и Германии обвалились, в то время как китайская BYD стремительно растет

Продажи новых автомобилей Tesla в июле подверглись резкому падению на двух крупнейших рынках Европы — в Великобритании и Германии. Эта тенденция свидетельствует об углублении проблем американского автопроизводителя на фоне усиления конкуренции со стороны китайских компаний, в частности BYD. Об этом во вторник, 5 августа, сообщает CNBC.

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Контрастные результаты продаж

Согласно данным, опубликованным британским Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), продажи Tesla в стране в июле упали почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 987 единиц.

В Германии, по данным агентства KBA, продажи Tesla сократились на 55,1% до 1110 авто. В целом за первые семь месяцев 2025 года падение продаж на немецком рынке составило 57,8%.

На этом фоне китайский гигант BYD продемонстрировал астрономический рост. В Великобритании компания продала 3184 автомобиля, увеличив свои продажи более чем в четыре раза. Похожий успех был и в Германии, где рост продаж достиг почти 390% в годовом измерении.

Причины и общий тренд

Эти цифры подтверждают общеевропейскую тенденцию к снижению продаж компании Илона Маска. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, в июне Tesla теряла долю рынка в Европе шестой месяц подряд.

Среди причин называют жесткую конкуренцию, особенно со стороны китайских производителей, а также репутационные убытки из-за противоречивых заявлений Илона Маска и его отношений с администрацией Трампа. Сам Маск ранее предупреждал, что компанию ждут «несколько тяжелых кварталов» из-за новых пошлин и отмены налоговых льгот на электромобили в США.