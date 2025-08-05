Hugo Boss повысит цены по всему миру из-за американских пошлин

Немецкий дом моды Hugo Boss AG планирует провести глобальное повышение цен на свою продукцию. Этот шаг частично является ответом на влияние новых, более высоких торговых пошлин, введенных США. Об этом во вторник, 5 августа, сообщает Bloomberg.

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Причины и исключения

По словам финансового директора, компания введет «умеренные корректировки цен» с выходом весенней коллекции 2026 года. Он отметил, что в течение последних 4−5 лет ценовая политика Hugo Boss была «очень скромной», и компания сосредотачивалась на предложении хорошего соотношения цены и качества.

В то же время повышение цен не коснется Китая, где компания сталкивается с особенно слабым спросом. Похожие шаги по повышению цен в США ранее уже анонсировали и другие крупные бренды, в частности Hermès, Adidas и Nike.

Влияние американских пошлин

Ив Мюллер пояснил, что доля США в годовых продажах компании составляет около 15%. Примерно половина продукции, продаваемой на американском рынке, производится в Европе, в частности в Турции, на импорт из которой президент Трамп недавно установил 15%-ную пошлину.

Реакция рынка и стратегия компании

Несмотря на новости о повышении цен и влияние пошлин, акции Hugo Boss во Франкфурте выросли на 0,4%. Этому способствовали лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты за второй квартал и подтверждение годового прогноза.

Аналитики Jefferies отметили, что стратегия компании, направленная на строгий контроль над расходами, становится «существенным защитным бустом во времена повышенной неопределенности из-за пошлин и макроэкономических рисков».