Курс гривны в парах с евро и долларом вырос. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов за 5 августа.
Гривна укрепилась на межбанковских торгах во вторник
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Открытие 5 августа
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Закрытие 5 августа
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Изменения
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41,69/41,72
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41,61/41,64
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8/8
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48,16/48,18
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48,00/48,02
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16/16
Официальный курс: на среду, 6 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,6845 грн. В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,0914 грн.
Средний курс на наличном рынке: 41,40−41,95 грн/доллар, 47,92−48,50 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41, 46−41,57, евро — 48, 00−48, 20 грн.
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Источник: Минфин
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