Гривна укрепилась на межбанковских торгах во вторник

Курс гривны в парах с евро и долларом вырос. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов за 5 августа.

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Валюта Открытие 5 августа Закрытие 5 августа Изменения доллар 41,69/41,72 41,61/41,64 8/8 евро 48,16/48,18 48,00/48,02 16/16

Официальный курс: на среду, 6 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,6845 грн. В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,0914 грн.

Средний курс на наличном рынке: 41,40−41,95 грн/доллар, 47,92−48,50 грн за евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41, 46−41,57, евро — 48, 00−48, 20 грн.

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