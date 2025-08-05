Суд в россии снял арест с «дочки» Raiffeisen Bank

Кассационный суд в россии снял арест с акций «дочки» Raiffeisen Bank International. Об этом сообщили юристы коллегии адвокатов Delcredere и подтвердил сам банк.

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Арест был наложен на акции российского банка по иску компании «Расперия» на 2 млрд евро.

История Raiffeisen Bank International (RBI) и «Расперии» началась в декабре 2023 года, когда RBI объявил о намерении купить 28% акций строительной компании Strabag у российской компании «Илиадис», которая незадолго до этого приобрела этот пакет у Rasperia Trading Limited — структуры, связанной с Олегом Дерипаской.

Из-за этого соглашения RBI рассчитывал репатриировать из россии около 1,5 млрд евро нераспределенной прибыли, заблокированной из-за валютных ограничений.

Несмотря на то, что банк заявил о санкционной чистоте соглашения и сообщил регулирующим органам, включая Минфин США, его связь с Дерипаской вызвала резкую критику со стороны американских и австрийских властей.

Под давлением регуляторов RBI в результате отказался от сделки, сославшись на невозможность получить необходимые гарантии и избрав осторожность.

После срыва операции «Расперия» подала иск в российский суд, обвинив RBI и основателя Strabag Петера Хазельштайнера в попытке захвата корпоративного контроля. Истец требовал принудительной продажи своей доли Райффайзенбанка и компенсации.

В начале 2025 года суд в россии удовлетворил иск и принял взыскать с RBI более 2 млрд евро. Впоследствии Банк россии списал эту сумму с корреспондентского счета Райффайзенбанка и перевел ее на счета истца. Однако снятие ареста заняло около двух месяцев.