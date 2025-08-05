Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин предупредила общественность от взаимодействия с нелицензированными криптобиржами. В списке есть такие площадки как OKX,Bybit, MEXC и другие, пишет incrypted.
SEC Филиппин ограничит доступ к нелицензированным биржам. Кто в списке
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SEC Филиппин начала кампанию против платформ, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов незаконно, в марте 2024 года. В тот момент под запрет попали местные биржи, включая MiTrade и OctaFX.
Санкции против платформ предусматривали ограничения на доступ к вебпорталам компаний и их мобильным приложениям. Позже под санкции попала и Binance.
Комментируя это, в новом релизе SEC указала, что обнаружила и другие криптобиржи, которые продолжили работу в стране без соответствующей лицензии. Против них будут применены аналогичные меры.
Полный список площадок выглядит следующим образом:
Регулятор указал на отсутствие надлежащих мер контроля на указанных ресурсах, включая противодействие отмыванию средств (AML) и финансированию терроризма. Пользователей предупредили не торговать и хранить криптоактивы на этих площадках.
В рамках ограничительных мер SEC планирует направить запрос о блокировании сайтов этих бирж и их приложений, а также обратиться к Google, Apple и другим медиагигантам для удаления рекламного контента указанных контрагентов.
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