SEC Филиппин ограничит доступ к нелицензированным биржам. Кто в списке

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин предупредила общественность от взаимодействия с нелицензированными криптобиржами. В списке есть такие площадки как OKX , Bybit , MEXC и другие, пишет incrypted.

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SEC Филиппин начала кампанию против платформ, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов незаконно, в марте 2024 года. В тот момент под запрет попали местные биржи, включая MiTrade и OctaFX.

Санкции против платформ предусматривали ограничения на доступ к вебпорталам компаний и их мобильным приложениям. Позже под санкции попала и Binance.

Комментируя это, в новом релизе SEC указала, что обнаружила и другие криптобиржи, которые продолжили работу в стране без соответствующей лицензии. Против них будут применены аналогичные меры.

Полный список площадок выглядит следующим образом:

Регулятор указал на отсутствие надлежащих мер контроля на указанных ресурсах, включая противодействие отмыванию средств (AML) и финансированию терроризма. Пользователей предупредили не торговать и хранить криптоактивы на этих площадках.

В рамках ограничительных мер SEC планирует направить запрос о блокировании сайтов этих бирж и их приложений, а также обратиться к Google, Apple и другим медиагигантам для удаления рекламного контента указанных контрагентов.