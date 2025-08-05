Евро и доллар подешевели: Нацбанк установил новые курсы валют

НБУ установил новые курсы валют на среду, 6 августа. Согласно данным на сайте регулятора, курсы евро и доллара США упали.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,6845 грн. Это на 11 копеек меньше, чем во вторник (41,7901).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,0914, что на 25 копеек меньше, чем во вторник (48,3470).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,2439 (во вторник курс был 11,3044).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту