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5 августа 2025, 16:26 Читати українською

Налоговая и таможенная службы в июле перевыполнили план более чем на 10 млрд грн

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за июль 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 163,5 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за июль 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 163,5 млрд гривен.

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Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 49,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 32,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 27,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 42,3 млрд грн, возмещено — 15,3 млрд грн);
  • 26,8 млрд грн — акцизного налога;
  • 4,9 млрд грн — дивидендов от предприятий с государственной долей собственности;
  • 4,9 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 4,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 3,3 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,6% (+10,0 млрд грн), Государственной таможенной службой — 100,3% (+0,2 млрд грн).

В целом, по итогам июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 226,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июль 2025 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,47 трлн гривен.

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 294,4 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 200,1 млрд грн — НДФЛ и военного сбора;
  • 183,1 млрд грн — НДС с производимых в Украине товаров (собрано 284,6 млрд, возмещено — 101,5 млрд грн);
  • 160,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 159,6 млрд грн — акцизного налога;
  • 60,8 млрд грн — дивидендов и части чистой прибыли;
  • 30,1 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 22,0 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

Наряду с прибылью НБУ (84,2 млрд грн, перечисленной в апреле-мае), важным источником доходов остаются поступления в виде международной помощи (грантов) — 210,9 млрд гривен.

В целом, по итогам января-июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,09 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 2,78 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,17 трлн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июле 2025 года составили 369,4 млрд грн, из которых 54,8 млрд грн поступило в июле.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2025 года составили 998,0 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета направлено 302,9 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 61,8 млрд грн (853,8 млн долл. США и 557,7 млн евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 140,3 млрд. грн.

Из внешних источников поступило 695 млрд грн (или около $16,7 млрд), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 507,7 млрд грн (или около $12,1 млрд).

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-июль 2025 составили 370,5 млрд грн (96,7% плана), платежи по обслуживанию — 198,5 млрд грн (72,6% плана).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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