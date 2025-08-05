Верховный Суд подтвердил законность вывода с рынка Мисто Банка

Верховный Суд Украины окончательно подтвердил правомерность решения Нацбанка об отнесении АО « Мисто Банк » к категории неплатежеспособных, отменив решение судов предыдущих инстанций. Об этом сообщает Национальный банк Украины .

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Постановление Верховного Суда от 28 июля 2025 г. является окончательным и обжалованию не подлежит.

В постановлении Верховный Суд подчеркнул, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и без надлежащих оснований переоценили профессиональные суждения Национального банка, не учли исключительный характер полномочий НБУ по отнесению банка к категории неплатежеспособных.

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«Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Верховный Суд пришел к правильному выводу о том, что АО „Мисто Банк“ безосновательно учитывало на балансе целостный имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности банка», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического отдела Виктор Григорчук.

Он напомнил, что уменьшение нормативов достаточности регулятивного капитала и достаточности основного капитала к отрицательным значениям явилось основанием для принятия решения об отнесении «Мисто Банка» к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Напомним

Национальный банк Украины 26 января принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Місто Банк».