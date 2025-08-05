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5 августа 2025, 15:23 Читати українською

Стейблкоин Ethena USDe стал третьим по величине в мире, капитализация взлетела до $9,3 млрд

Синтетический доллар USDe от Ethena Labs стал третьим по величине стейблкоином в мире, обогнав FDUSD. За последние три недели его рыночная капитализация выросла на 75% и достигла $9,3 миллиарда. Об этом пишет The Block.

Синтетический доллар USDe от Ethena Labs стал третьим по величине стейблкоином в мире, обогнав FDUSD.

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Причины стремительного роста

Аналитики связывают такой всплеск спроса с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, недавнее принятие в США закона о стейблкоинах GENIUS Act, что создало регуляторную ясность для рынка. Во-вторых, объявление Ethena о партнерстве с кастодианом Anchorage Digital для выпуска USDe на рынке США как токена, отвечающего требованиям нового закона.

Привлекательность USDe также заключается в его высокой доходности. В отличие от обычных стейблкоинов, USDe предлагает владельцам переменную ставку дохода от 10% до 19% годовых, что значительно выше доходности традиционных финансовых инструментов, таких как казначейские облигации США.

Контекст рынка

Общее предложение долларовых стейблкоинов растет седьмой месяц подряд и сейчас приближается к $257 млрд. Большую рыночную капитализацию, чем USDe, имеют только гиганты рынка — USDT от Tether ($164 млрд) и USDC от Circle ($63 млрд).

На фоне роста капитализации USDe, общий объем заблокированных средств (TVL) в протоколе Ethena также вырос почти до $10 млрд, что вывело его на седьмое место среди всех DeFi-проектов.

«Синтетический доллар»: как работает USDe и чем он отличается от потерпевшего крах UST

USDe от Ethena не является классическим стейблкоином, обеспеченным фиатными деньгами в банке. Он использует сложную стратегию для поддержания привязки к доллару 1:1.

Процесс выглядит так:

  • Залог: Пользователь вносит в протокол высоколиквидные криптоактивы, например, Ethereum (в форме ликвидного стейкинг-токена) или биткоин.
  • Выпуск USDe: На основе этого залога протокол выпускает (чеканит) соответствующее количество токенов USDe.
  • Хеджирование: Чтобы застраховаться от падения цены залоговых активов (ETH, BTC), протокол одновременно открывает короткую (short) позицию на такую же сумму на рынке бессрочных фьючерсов.

Таким образом, если цена Ethereum падает, обесценивая залог, прибыль от короткой позиции компенсирует эти потери, что позволяет USDe сохранять свою стоимость. Доходность для владельцев USDe генерируется из двух источников: вознаграждения за стейкинг залогового Ethereum и ставки финансирования за удержание коротких позиций на фьючерсном рынке.

Эта модель кардинально отличается от алгоритмического стейблкоина UST от Terra, который потерпел крах в 2022 году. UST не имел полного обеспечения реальными активами и полагался на алгоритм, который балансировал его цену с помощью другого токена (LUNA). Зато USDe полностью обеспечен реальными криптоактивами и захеджированными позициями.

Успех Ethena показывает, что рынок готов принимать новые, более сложные и потенциально более рискованные модели стейблкоинов, если они предлагают привлекательную доходность. Несмотря на первоначальные опасения и сравнения с провальным UST, протоколу удалось завоевать доверие благодаря полному обеспечению и диверсификации залога.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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