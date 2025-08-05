Банки инвестировали более $100 млрд в блокчейн за 2020-2024 годы — исследование

С 2020 по 2024 год традиционные финансовые учреждения вложили более $100 млрд в блокчейн-инфраструктуру. Об этом говорится в совместном исследовании Ripple , CB Insights и Центра блокчейн-технологий Великобритании (UK CBT) под названием Banking on Digital Assets, пишет incrypted.

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В отчете проанализировали более 10 000 соглашений в сфере блокчейн и результаты опроса более 1800 руководителей финансовых учреждений со всего мира.

Согласно ему, банки наращивают инвестиции в цифровые активы, несмотря на регуляторную неопределенность и волатильность рынка.

В период с 2020 по 2024 год банки приняли участие в 345 сделках, связанных с блокчейном. Наибольший интерес пришелся на платежную инфраструктуру, за ней — хранение криптовалют, токенизация и валютные операции на блокчейне.

Кроме того, около 25% инвестиций было направлено на инфраструктуру, обеспечивающую расчеты и выпуск цифровых активов.

Большинство опрошенных руководителей (более 90%) считают, что блокчейн и цифровые активы будут иметь «значительное» или даже «масштабное» влияние на финансовую сферу до 2028 года.

Среди банковских респондентов 65% активно изучают возможности хранения цифровых активов. Более половины из них указали стейблкоины и токенизированные активы реального мира (RWA) в качестве приоритетов.

В отчете упоминаются примеры внедрения новых технологий: токенизированная золотая платформа от HSBC, инструмент блокчейн-расчетов GS DAP от Goldman Sachs, а также разработки японского банка SBI в сфере цифровой валюты, устойчивой к квантовым атакам.

В то же время потребительские цифровые активы не являются основным фокусом для большинства банков: менее 20% респондентов заявили, что предлагают криптотрейдинг или кошельки для розничных клиентов.

Отчет подчеркнул, что изменения носят скорее инфраструктурный, а не спекулятивный характер. Инвестируя в блокчейн, банки стремятся модернизировать международные платежи, оптимизировать управление балансами и снизить зависимость от устаревших систем.

По информации Ripple, эти данные свидетельствуют о том, что «токенизация реальных активов переходит к этапу внедрения».