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5 августа 2025, 14:39 Читати українською

Британец, который выбросил на помойку 8000 биткоинов, планирует токенизировать свое право на эти активы

Британец Джеймс Хауэллс, который в 2013 году случайно выбросил жесткий диск с 8000 BTC, опроверг слухи о том, что он прекратил борьбу за свои активы. Он заявил, что не отказался от биткоинов, стоимость которых сейчас превышает $900 миллионов, а лишь кардинально изменил стратегию: вместо раскопок свалки он планирует токенизировать свое юридическое право собственности на потерянную криптовалюту. Об этом пишет издание The Block.

Британец Джеймс Хауэллс, который в 2013 году случайно выбросил жесткий диск с 8000 BTC, опроверг слухи о том, что он прекратил борьбу за свои активы.

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Конец 12-летней саги с раскопками

Хауэллс рассказал, что 1 июля он сделал финальное предложение городскому совету Ньюпорта, предложив от $33 до $40 миллионов за право выкупить и провести раскопки на свалке, где, вероятно, находится жесткий диск. По его словам, городской совет проигнорировал это предложение.

«Я больше не пытаюсь приобрести свалку, я больше не занимаюсь раскопками… я больше не веду диалог с советом», — заявил Хауэллс, подчеркнув, что этот этап борьбы завершен.

Новая стратегия: токен Ceiniog Coin

Теперь его стратегия базируется на решении Высокого суда от января этого года, которое, по его словам, подтвердило, что он является законным владельцем цифрового содержимого диска, даже если сам физический носитель принадлежит городскому совету.

Хауэллс планирует токенизировать это юридическое право собственности, выпустив новый токен под названием Ceiniog Coin (INI). Запуск токена запланирован на осень.

«Намерение состоит в том, чтобы запустить экосистему Ceiniog и создать успешную, высокоскоростную и масштабируемую платежную web3-среду, обеспеченную блокчейном биткоина и подкрепленную 8000 BTC», — пояснил он.

Этот план, по его словам, станет возможным благодаря будущему обновлению сети биткоина, которое расширит возможности для создания более сложных функций.

Почему это важно

Новая стратегия Джеймса Хауэллса является уникальным и креативным прецедентом, демонстрирующим попытку монетизировать недоступный актив с помощью сочетания юридической системы и блокчейн-технологий.

Этот случай может стать первым большим тестом концепции токенизации юридических прав. Если Хауэллсу удастся убедить рынок в том, что его судебное решение является достаточно прочной основой, и привлечь инвестиции, это может открыть путь для токенизации других сложных активов — например, прав требования по долгам, судебных исков или будущих роялти.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
5 августа 2025, 14:45
#
Бедный мужик, это ж как его штырит все эти годы
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2025, 14:47
#
Не вижу никаких препятствий к тому, что какой-нибудь бомж найдет старый жесткий диск
Джеймса Хауэллса с 8000 BTC, переведет все биткоины на свой кошелёк, а старый жесткий
диск опять выкинет на помойку…
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