НБУ ввел в обращение памятную монету «Опишнянская керамика»

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Опишнянская керамика», посвященную уникальной гончарной традиции Полтавщины, которая берет свое начало с XVII века и является элементом нематериального культурного наследия Украины.

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Какой дизайн монеты

На аверсе изображена зооморфная скульптура «Лев» работы Василия Омелененко, известного мастера из Опишни, с элементами характерного налепного декора и цветной печатью.

Реверс украшает стилизованная композиция из орнаментов, используемых на традиционных глиняных изделиях, в частности, на тарелках.

Дизайн разработала Алиса Иванова, а скульптурную часть исполнили Анатолий и Владимир Демьяненко.

Монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

С 6 августа 2025 года монету можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.