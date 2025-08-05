Белый дом усилит давление на банки, которые отказывают в услугах из-за политических взглядов — WSJ

Белый дом готовится усилить давление на крупные американские банки из-за обвинений в дискриминации консерваторов и криптовалютных компаний. Президент Дональд Трамп планирует подписать указ, который будет угрожать штрафами финансовым учреждениям, отказывающим клиентам в обслуживании по политическим мотивам. Об этом пишет The Wall Street Journal, ознакомившись с проектом указа.

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Что предусматривает указ

Согласно проекту, указ поручит банковским регуляторам расследовать, не нарушали ли финансовые учреждения законы о равном доступе к кредитованию, антимонопольное законодательство и законы о защите прав потребителей.

В случае выявления нарушений банкам могут грозить денежные штрафы, предписания или другие дисциплинарные меры. Ожидается, что указ может быть подписан уже на этой неделе.

Позиция банков и конкретные случаи

Банки, со своей стороны, отрицают дискриминацию и утверждают, что их решения основаны исключительно на оценке юридических, регуляторных и финансовых рисков, в частности связанных с законами о борьбе с отмыванием денег.

В проекте указа упоминаются конкретные случаи, вызвавшие возмущение консервативных кругов. Среди них — обвинения в адрес Bank of America в закрытии счетов христианской организации и роль некоторых банков в расследовании событий у Капитолия 6 января 2021 года.

На фоне ожидания указа банки в последние месяцы пытались действовать на опережение, встречаясь с генеральными прокурорами-республиканцами и обновляя свои внутренние политики, чтобы четко заявить об отсутствии дискриминации по политическому признаку.

Более широкий контекст действий администрации

Этот указ является частью более широкой политики администрации Трампа. Банковские регуляторы при его каденции уже заявляли, что прекратят оценивать банки по так называемым «репутационным рискам», на которые ранее ссылались финучреждения, отказывая в обслуживании определенным клиентам. Кроме того, в апреле Министерство юстиции создало специальную группу для расследования обвинений в «дебанкинге».