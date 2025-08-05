Курс валют: евро и доллар в банках подешевели

Во вторник, 5 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,99 грн. Евро покупают за 47,95 грн, а продают за 48,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 48,20−48,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,69−41,72 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,16−48,18 грн/евро.

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