Более 2000 компаний находятся в «черном списке» АМКУ: больше всего — в Киеве и Харьковской области

На сегодняшний день в «черном списке» Антимонопольного комитета Украины находятся 2379 юридических лиц, по данным сервиса VKURSI. Больше таких компаний находится в Киеве, тогда как самые высокие прибыли задекларировали компании из Днепропетровской области.

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Более 2 тысяч предприятий не имеют права участвовать в публичных закупках из-за зафиксированных ранее антиконкурентных согласованных действий и злоупотреблений монопольным положением, однако согласно Постановлению Кабмина № 1178 на период военного положения они могут заключать прямые контракты с бюджетными учреждениями по переговорной процедуре.

Общая выручка всех 2379 компаний в 2024 году составила 237,6 млрд грн, а прибыль достигла 12,7 млрд грн.

АМКУ выявляет нарушение несколькими способами.

Во-первых, по жалобам от компаний-конкурентов, граждан или органов власти.

Во-вторых, в ходе собственных расследований, если есть подозрения в антиконкурентных действиях, например, сговоре или злоупотреблении монопольным положением.

В-третьих, комитет регулярно осуществляет мониторинг рынка и может выявить нарушения, например из-за схожих ценовых предложений или согласованного поведения участников торгов.

По видам деятельности больше всего компаний, внесенных в «санкционный» список АМКУ, работают в следующих сферах:

оптовая и розничная торговля — 801 компания;

строительство — 658;

перерабатывающая промышленность — 341;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 112;

административное и вспомогательное обслуживание — 111;

транспорт и логистика — 54.

В Киеве зарегистрирована 631 компания, внесенная в «черный список» АМКУ — это самый большой показатель среди всех регионов. Сразу за столицей в списке областей-лидеров по количеству компаний, нарушивших конкурентное законодательство:

Харьковская — 197 компаний;

Львовская — 196;

Днепропетровская — 190;

Одесская — 136.

Наибольшие прибыли сгенерировали предприятия из списка АМКУ, зарегистрированные в столице и регионах:

Днепропетровская область — 5 млрд грн;

Киев — 4,6 млрд грн;

Киевская область — 901 млн грн;

Черниговская область — 490 млн грн;

Полтавская область — 381 млн грн.

Несмотря на ограничения на участие в тендерах, компании из черного списка продолжают демонстрировать значительные объемы дохода.

У 2 из 10 компаний-лидеров рынка отсутствует конечный бенефициарный собственник. Речь идет о MAN Truck and Bus в Украине, основанном люксембургской компанией «MAN Finance and Holding SA», ведь в соответствии с законодательством Австрии частный фонд не имеет и не может иметь акционеров, владельцев, юридических или физических лиц, которые могут оказывать значительное решающее влияние.

ООО «Тиетоеври криэйт Украина» основано шведской компанией «Нук Холдинг АБ». Конечный бенефициар не указан, поскольку акции находятся в свободном обращении на биржах.

10 самых доходных компаний в 2024 году, которые находятся под ограничениями АМКУ: