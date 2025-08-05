Китайские компании бьют рекорды по размещению акций в США, игнорируя геополитику

Несмотря на напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном, количество китайских компаний, стремящихся выйти на фондовый рынок США, в этом году может достичь нового исторического максимума. Этому способствуют жесткие правила листинга в самом Китае и надежда на более высокую оценку бизнеса на американском рынке. Об этом пишет Reuters 5 августа.

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Рекордные темпы листинга

По данным юридической фирмы K&L Gates, в первом полугодии 2025 года на американских биржах разместили свои акции 36 китайских компаний, что следует за рекордным 2024 годом, когда было зафиксировано 64 таких листинга.

Сейчас, согласно официальным данным, еще более 40 китайских компаний ожидают листинг на бирже Nasdaq. Если все они успеют разместиться в этом году, будет установлен новый годовой рекорд.

Причины и механизмы

Главной причиной, толкающей китайские компании на Запад, является ужесточение правил листинга в самом Китае в 2023 году. Многие из них, особенно небольшие и средние компании, выбирают для выхода на рынок США механизм слияния со SPAC — уже зарегистрированными на бирже компаниями, что позволяет избежать длительной процедуры традиционного IPO.

Риски и позиция США

В то же время этот тренд происходит на фоне призывов американских законодателей к усилению надзора за китайскими компаниями и даже их делистингу из соображений национальной безопасности. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предложила повысить требования к раскрытию информации для китайских компаний. Однако, как отмечают юристы, китайский бизнес делает ставку на то, что эти призывы не приведут к полному закрытию доступа к крупнейшему в мире рынку капитала.