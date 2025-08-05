Нидерланды предоставят Украине пакет оружия на 500 млн евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2025, 11:35 Читати українською

Нидерланды предоставят Украине пакет оружия на 500 млн евро

Нидерланды предоставят Украине пакет вооружения на сумму 500 миллионов евро, в частности, детали и ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, пишет DW.

Нидерланды предоставят Украине пакет вооружения на сумму 500 миллионов евро, в частности, детали и ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Украине сейчас нужно больше противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник НАТО, Нидерланды поставят пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая детали и ракеты Patriot). Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии», — написал он в понедельник, 4 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерландов за помощь в усилении противовоздушной обороны.

«Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизнь наших людей! Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Спасибо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решительность в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу (премьер-министр Нидерландов)», — говорится в его сообщении в соцсетях.

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины

Как пояснил министр обороны Денис Шмыгаль, Нидерланды предоставили этот пакет помощи в рамках нового механизма поддержки Украины по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира… Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы».

Список оборудования и боеприпасов будет формироваться на основе запросов Украины, подтвержденных верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

По словам Шмыгаля, новые пакеты помощи будут объявлены на регулярной основе.

Ранее Германия объявила о начале передачи Украине двух дополнительных систем Patriot.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами