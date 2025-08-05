Нидерланды предоставят Украине пакет оружия на 500 млн евро

Нидерланды предоставят Украине пакет вооружения на сумму 500 миллионов евро , в частности, детали и ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, пишет DW.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Украине сейчас нужно больше противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник НАТО, Нидерланды поставят пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая детали и ракеты Patriot). Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии», — написал он в понедельник, 4 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерландов за помощь в усилении противовоздушной обороны.

«Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизнь наших людей! Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Спасибо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решительность в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу (премьер-министр Нидерландов)», — говорится в его сообщении в соцсетях.

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины

Как пояснил министр обороны Денис Шмыгаль, Нидерланды предоставили этот пакет помощи в рамках нового механизма поддержки Украины по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира… Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы».

Список оборудования и боеприпасов будет формироваться на основе запросов Украины, подтвержденных верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

По словам Шмыгаля, новые пакеты помощи будут объявлены на регулярной основе.

Ранее Германия объявила о начале передачи Украине двух дополнительных систем Patriot.