В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составил 63,1%.
Дизель теряет позиции, а электромобили наступают: что покупают украинцы
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Какие авто имеют спрос
Самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,1% июльских продаж новых авто, в июле 2024 г. было 37,6%.
В то же время, существенно прибавил и сегмент электромобилей — с 15,3% до 24,7%. Доля гибридов почти не изменилась — 21,2%. Доля дизельных автомобилей за год уменьшилась с 25,5% до 18,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам:
- Бензиновые автомобили — HYUNDAI Tucson;
- Электро — BYD Song Plus;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Дизельные — RENAULT Duster;
- Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.
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Источник: Минфин
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