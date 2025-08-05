За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1058260 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 августа: 1120 российских оккупантов, 2 ракеты и 169 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1058260 (+1120) человек
- танков — 11071 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23091 (+12) ед
- артиллерийских систем — 31081 (+28) ед
- РСЗО — 1452 (+0) ед
- средства ПВО — 1203 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49620 (+169)
- крылатые ракеты — 3555 (+2)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 57337 (+93)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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